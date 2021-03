Až v závěrečné části se napsal hlavní děj úvodního čtvrtfinále mezi Duklou a Litoměřicemi. Jihlavský výběr ztrestal chybu hostů ve vlastní početí výhodě, což je jeho specialita. V oslabení si v této sezoně zapsali domácí už desátou trefu- Tentokrát se o ní postaral dobře forčekující Harkabus a přesně pálící Fronk. S pojistkou Dukla neotálela. Ve své přesilovce se ujala rána Dundáčka, kterou navíc šikovně tečoval Skořepa. Litoměřičtí snížili až v power-play, ale to bylo příliš pozdě. Do konce totiž scházelo třináct vteřin.

V předešlých dvou dvacetiminutovkách to bylo dost svázané, což se dalo čekat. I když domácí trochu navrch, zejména v té první, měli. Hosté ale zásluhou brankáře Krále drželi bezbrankový stav. Dukla se dostala do mírného tlaku díky přesilovkám, ale po Čachotského „klasice“ a zadovce zpoza branky, vyprášil Fronk jen Královu výstroj. Tváří v tvář ztroskotal na gólmanovi hostů i kapitán Skořepa. Další pokusy jihlavských mířily mimo, ovšem také je potřeba dodat, že to chvílemi skřípalo a jejich hra postrádala nápad.

Ten chyběl po změně stran snad ještě víc. Byl to hlavně boj, puky se ztrácely už v zakládání útoků, a to na obou stranách. Takže nebýt přesilových her, se kterými se roztrhl pytel, byla by to vyloženě nuda.

Díky dvěma, v rychlém sledu po sobě nabídnutým výhodám, se na chvíli usadily v jihlavském útočném pásmu Litoměřice. Žukov ovšem tyto chvíle přežil bez úhony, i díky dobré práci jeho spoluhráčů. Jihlavští dostali také šanci udeřit proti čtyřem, ale i v těchto situacích hledali obtížně cestu do gólových pozic. Přesto z toho být vedení mohlo. Čachotského projektil zastavila pravá tyčka, a přestože se někteří domácí hráči začali radovat, rozhodčí měl vše jako na dlani a radost utnul.

Těsně před koncem třetiny v táboře Dukly zatrnulo. Svoboda si nabruslil za obranu a pokoušel se protlačit puk mezi žukovovy betony. Šikovný gólman ale tuhle variantu zakončení čekal. A tak o osudu a vítězi rozhodla již zmiňovaná závěrečná část, ve které se hostům, krom obdržených branek, nelíbilo ani řízení zápasu rozhodčími. Zejména zkušený Výtisk je častoval kritikou, a ne zrovna vybíravou.





Chance liga - čtvrtfinále

Jihlava – Litoměřice 2:1

Branky a nahrávky: 46. Fronk (Harkabus), 54. Skořepa (Dundáček, Čachotský) - 60. Holý (Svoboda). Rozhodčí: Barek, Jaroš – Sedláček, Šimánek. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Třetiny 0:0, 0:0, 2:1. Jihlava: Žukov – Mareš, Kolář, Dundáček, Černý, Bilčík, Strejček, Krenželok – Harkabus, Zadražil, Illéš – Jiránek, Fronk, Cachnín – Čachotský, Skořepa, Pekr – Havránek, Lichanec, V. Brož. Litoměřice: Král – Baláž, Marcel, Výtisk, Holý, Jebavý, Kremláček, Háva – M. Beran, Miškář, Procházka – Stehlík, Válek, Svoboda – Berka, Urban, Konečný – Jícha, Soukup, Jánský. Stav série: 1:0.