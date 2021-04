Ve prospěch Rytířů rozhodla ve středu větší touha i sebedůvěra a hlavně trestání jihlavských faulů. Ve čtvrtek už to z hostující strany tak jednoznačné nebylo, domácím ale přece jen něco scházelo, aby v sérii hrané na čtyři výhry soupeři utekli. Co jim chybělo?

SEBEVĚDOMÍ. Hráči Dukly si zcela jistě po dvou výhrách na Kladně zvedli sebedůvěru. Důležitý faktor, mnohdy rozhodující v takových sériích. Ale bohužel ve středeční prověrce to na ledě nebylo znát. Krom první minuty a rychlého vedení to nebylo od jihlavského celku vůbec sebevědomé vystoupení. Navrch v tomto směru začalo mít Kladno, které zcela zaslouženě vyhrálo 5:2. A tuhle výhodu si přeneslo i do čtvrtého finálového duelu, který se hrál ve čtvrtek. K výhře došli hosté klikatější cestou, až v prodloužení, ale i tak bylo na ledě patrné, že si věří více. „Nevím, proč bychom sebedůvěru mít neměli mít. Jsme přece ve finále,“ kroutil hlavou asistent trenéra Dukly Klarel Nekvasil.

PŘESILOVÉ HRY. Se sebevědomím souvisí i kvalita sehraných přesilových her. A tady není o čem diskutovat. Kladno zatím Duklu válcuje, což potvrzují i čísla – Rytíři tímto způsobem dali ve čtyřech zápasech šest branek, Jihlava pouze jednu. A je to i tím, že se celek z Vysočiny vůbec nemůže dostat do pohody, kterou v početních výhodách oplýval v základní části soutěže. „Kladno má v této sérii přesilovky sakra lepší. Bohužel to, co nám fungovalo, nám nefunguje. Máme fakt problém se do pásma i dostat,“ hodnotil po čtvrteční porážce asistent trenéra Karel Nekvasil.

SÍLA. Na ledě je patrné, kdo má navrch i v soubojích. U mantinelů spoléhají jihlavští hráči především na chytrost a hbitost, kdežto někteří kladenští „chasníci“ se s tím nemažou a když je možnost, s přispěním protihráče razantně rozkmitají plexisklo. Na druhou stranu hokejisty Dukly tvrdá hra neodrazuje. I oni se perou a i Rytíře to bolí a rozhodně v této disciplíně neprohrávají na plné čáře. Trochu ovšem ztrácí.

FAULY. Řízení finálových zápasů je složité. Kdo si bude chtít najít chybu na rozhodčích, ten si jí vždycky najde. I v jihlavské CZ LOKO aréně je sem tam slyšet narážka na muže v pruhovaném, kteří pár kontroverzních zákroků odpískali, nebo naopak neodpískali. Ale že by měli lví podíl na tom, že se stav série srovnal, to tvrdit nelze. Tresty rozdávají na obě strany, počty se příliš neliší. A to, že Kladno dokáže tyto výhody zhodnotit, je druhá věc.

BRANKÁŘI. Na Kladně byl citelný rozdíl v jedné věci. Brankáři byli rozdílovými hráči. Domácí gólmani byli „děraví“, Žukov naopak fantastický, a hlavně díky němu se jelo na Vysočinu za stavu 2:0 pro Duklu. Jihlavský dvojblok utkání byl však jiný, alespoň co se týká výkonu kladenského Košarišťana. Ten se chytil a žádný laciný gól už nepustil, a Jihlava to měla rázem složitější. A přestože i Žukov „lapal“ dobře, tohle hrálo roli.