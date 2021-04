Čtvrtfinále je sice minulostí, ale vrátit se do předešlé fáze sezony zapotřebí je. Jihlava si rozhodně musí vzít ponaučení ze zápasů s Litoměřicemi, které odkryly nejednu slabinu. „Náš největší problém byl v proměňování šancí. Litoměřice proměnily skoro každou střelou,“ má jasno asistent trenéra Dukly Karel Nekvasil, že s lepší koncovkou by tak dramatická série být nemusela.

Program semifinále

1. zápas – pátek 2. dubna

JIHLAVA – VSETÍN (17.30)

2. zápas – sobota 3. dubna

JIHLAVA – VSETÍN (17.30)

3. zápas – úterý 6. dubna

VSETÍN - JIHLAVA

4. zápas - středa 7. dubna

VSETÍN - JIHLAVA (17.30)

Případný 5. zápas (SO 10. 4. v Jihlavě), 6. zápas (PO 12. 4. ve Vsetíně), 7. zápas (ST 14. 4. v Jihlavě).

Střílení branek je to nejdůležitější, ovšem zlepšit je potřeba i něco jiného. „Hlavní úkol je nepouštět soupeře do přečíslení. Lépe se rozhodovat, jestli útok podpořit, nebo pocouvat. V tom poslední utkání jsme to sehráli nejlépe z celé série,“ říká jeden z trenérů. „A i když to nemáme rádi, takový ten výraz - přepnutí do play-off moodu - tak to tam bohužel také několikrát bylo. A já doufám, že už se nám to nestane a už nikdy nic nevypustíme,“ dodává rozhodně.

Problém nevidí ani v tom, že by jeho tým byl před semifinále play-off Chance ligy po těžkém sedmizápasovém maratonu unavený. „Já si myslím, že když se ta série takhle zvládne, ubývají síly méně a lépe se regeneruje. Vsetín měl jen o dva dny volna víc, to není tolik, na tohle se nikdo vymlouvat nemůže,“ je si jistý Nekvasil, že jihlavští hráči mají dostatečný fyzický fond, aby mohli pokračovat ve své práci bez omezení.

Bilance tří posledních sezon

2018/2019

JIHLAVA - Vsetín 1:2

(1:0, 0:2, 0:0)

Vsetín - JIHLAVA 9:2

(2:0, 3:0, 4:2)

JIHLAVA - Vsetín 2:3

(1:2, 1:1, 0:0)

Vsetín - JIHLAVA 2:1

(1:1, 0:0, 1:0)

2019/2020

JIHLAVA - Vsetín 2:4

(1:1, 0:1, 1:2)

Vsetín - JIHLAVA 3:2

(0:0, 2:0, 1:2)

2020/2021

Vsetín - JIHLAVA 1:7

(0:3, 0:2, 1:2)

JIHLAVA - Vsetín 1:2

(1:1, 0:1, 0:0)

Otázka je, asi ta nejzásadnější, co od Vsetína čekat a jaký je to soupeř? Pokud bychom se měli inspirovat minulostí, jihlavskému výběru by zřejmě v semifinále sezona skončila. Z posledních osmi vzájemných duelů dotáhla do vítězného jeden jediný! Něco málo pozitivního se ale na této bilanci najít dá. Tu jednu výhru, v poměru 7:1, urvala Jihlava v této sezoně. Recept na soupeře z Valašska by tedy znát mohla.

Ovšem i Nekvasil ví, že to je soupeř nepříjemný. Ostatně, koho v této fázi soutěže čekat, než silného soka. „Hodně si mění místa, takže se kříží v útočném pásmu s obránci, nebo útočníci mezi sebou,“ upozorňuje na nebezpečné rotace Nekvasil. „Proto musí naši kluci dodržovat pravidla, nesmí nikdo zachrápat, aby mu soupeř ujel,“ doplňuje.

Nejen jihlavští hokejisté budou podle něj sebevědomí. I Vsetín ukázal proti Vrchlabí ve čtvrtfinále sílu. „Jsou i agresivní, chodí i za bránu napadat rozehrávku, takže se musíme rychle rozhodovat a hrát jednoduchý hokej. Ven přes modré čáry a udržet se na puku, abychom si mohli vytvořit tlak. A musíme se cpát do brány a střílet,“ doplnil o „standard“, který by ve hře rozhodně chybět neměl.

O tom, jaký je cíl, se snad ani nemá cenu bavit. Ale přesto. Páteční výhra = důležitý základ. „Vždycky je to lepší, když se vyhraje hned první zápas. Ale nemůžeme se hroutit, když se něco nepovede. I když to my taky umíme,“ zasmál se Karel Nekvasil a narážel na úspěšný vstup do čtvrtfinále a následné tři litoměřické výhry v řadě. „Naštěstí ty obraty taky umíme,“ uzavřel jeden z trenérů, který má se svým kolegou Viktorem Ujčíkem o sestavě jasno. Ale jaká bude, to z taktických důvodů odmítl, a nemůžeme se za to na něj zlobit, komentovat.