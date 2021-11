V Třebíči nastalou situaci řešili s předstihem. Již o víkendu bylo rozhodnuto o opatřeních pro diváky. „Většinu povolené kapacity obsadí naši permanentkáři,“ uvedl pro Deník marketingový ředitel klubu Daniel Šlapák. „Zbylé vstupenky do kvóty tisíce fanoušků byly v předprodeji v pondělí, v úterý odpoledne šlo do prodeje ještě posledních osmdesát lístků.“

Proto také nebyl spuštěn online prodej vstupenek na utkání. „Jihlavští fanoušci se bohužel na utkání nedostanou. Komunikovali jsme v tomto směru i s Duklou. Měla by nemožnost vstupu na stadion svým příznivcům rovněž avizovat. Jsme také v součinnosti s bezpečnostními složkami, abychom předešli případným problémům v okolí stadionu,“ dodal Šlapák.

Nejdůležitějším i přes tuto složitou situaci ale zůstane dění na ledě. Třebíč se nadále nehodlá vzdát první příčky tabulky. Bodovala v posledních šesti odehraných zápasech (sedmi, pokud počítáme i kontumaci s Kadaní). Posledních pět duelů vyhrála. „Jihlava dlouhodobě prokazuje kvalitní výkony. Teď sice dvakrát prohrála, ale derby je derby a my musíme hrát koncentrovaně a mít dobrý pohyb,“ naznačil některé záměry pro derby na třebíčském webu trenér Kamil Pokorný. „Jednoznačně víme, že nesmíme dělat fauly, protože Jihlava už spoustu zápasů otočila nebo vyhrála díky kvalitním přesilovkám. Procento využitých přesilovek má nejlepší z celé ligy. Toto bude jeden z klíčů úspěchu.“

Také jeho mrzí, že duel nebude moci sledovat plný stadion. „Velmi nás mrzí, že do hlediště nemůže více než tisíc diváků. Jsem zklamaný, protože věřím, že za letošní výkony a výsledky by si hráči zasloužili velkou podporu a diváci by si na toto derby cestu našli. Určitě budeme ochuzeni o větší návštěvnost.“

Dukla z posledních jedenácti utkání osmkrát vyhrála. Ale neuspěla v posledních dvou. Především sobotní kolaps se Slavií (4:5) není tou správnou injekcí pohody před derby. „Tohle jsme měli zvládnout. Vést 4:2 doma, to musí být tři body,“ uvědomoval si po utkání s Pražany jihlavský obránce Daniel Kowalczyk.

Je proto nasnadě, že omluvenku svým přiznivcům, alespoň na dálku, budou chtít svěřenci trenéra Viktora Ujčíka napsat právě v Třebíči. „Trenér nám říkal, že je potřeba nasadit montérky a jít znova do práce. Možná nám ublížila výhra 9:2 nad Vrchlabím, po které jsme si asi mysleli, že to půjde samo. Ve středu budeme chtít v Třebíči urvat tři body a vrátit se zpět na vítěznou vlnu,“ netajil odhodlání Jihlavanů Kowalczyk.

Utkání Horácká Slavia Třebíč - Dukla Jihlava se hraje ve středu prvního prosince tradičně od 17.30 hodin.