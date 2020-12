Je neodmyslitelnou součástí hokejové Dukly. Tomáš Čachotský v sobotu prolomil další klubový milník. Za svůj srdcový klub odehrál ve Vrchlabí devítistý zápas!

Tomáš Čachotský (v bílém) převzal od trenéra Viktora Ujčíka a maskota Dukly dres s číslem 900. Tolik utkání už za Jihlavu šikovný forvard odehrál. | Foto: HC Dukla Jihlava

Výsledkově to sice na severu nevyšlo, jeho tým prohrál 2:4, ale nic to nezměnilo na tom, že Tomáš Čachotský na nedělním dopoledním tréninku převzal od trenéra Viktora Ujčíka a maskota Dukly dres s číslem 900! „Je to fajn. Ve Vrchlabí mi to někdo říkal, že devítistovka asi bude. Takže jsem to jakoby věděl, ale dopředu jsem nestudoval, jestli mi zbývá osm nebo devět utkání. Zvolna jsem se přehoupl do druhé půlky kariéry,“ vtipkoval pro klubový web útočník, který nosí na dresu devadesátku.