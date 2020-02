„Musíme nad tím zamyslet a spadnout zpátky na zem. Jsme v tabulce na pozici, na které jsme nikdy v minulosti nebyli,“ připomíná čtvrtou příčku.

Tu Humpolec drží poměrně jistě, na druhou navíc ztrácí jen tři body. V posledních třech kolech základní části přivítá Radomyšl, jede do Českého Krumlova a končí domácím zápasem proti Veselí nad Lužnicí.

„Teď budeme hrát zápasy, které rozhodnou o tom, z jaké pozice půjdeme do play-off. Chceme skončit do čtvrtého místa, což by nám skýtalo výhodu domácího prostředí v případném rozhodujícím třetím zápase,“ plánuje Jiří Zour.