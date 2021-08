Loňskou sezonu začal David Rittich v Calgary, kde do světa NHL vstoupil. Za Flames odchytal ale pouze patnáct zápasů a byl vytrejdován do Toronta.

Jenže v týmu Javorových listů dostal pouze čtyři příležitosti a po sezoně se stal volným hráčem. Záhy po spuštění trhu potom podepsal smlouvu s Predators. „Vím, že uplynulá sezona fakt nebyla dobrá,“ netajil gólman v rozhovoru.

Jak jste spokojený s výsledkem jednání a přestupem do Nashvillu?

Jsem spokojený, jednání s Nashvillem bylo korektní. Nešlo mi ani o peníze, ale o to dostat co největší šanci chytat. Cítím, že v Nashvillu ta šance přijde a jsem spokojený. Ať už jde o město, počasí, jedny z nejlepších fanoušků v NHL, super stadion i zázemí, spokojenost je opravdu veliká.

Podepsal jste pouze roční smlouvu. Byla to vaše taktika?

Ano, chtěli jsme roční smlouvu. Sám vím, jaká uplynulá sezona byla. Beru to tak, že se jedná o smlouvu, od které bych se chtěl odpíchnout a svými výkony se později dostat ke smlouvě lepší. To teď moc nešlo, ale pro mě je nyní nejdůležitější chytat.

POHLED AGENTA

„David si sám vyhodnotil, že minulá sezona z několika různých příčin jednoduše nebyla povedená. Jeho přáním tak bylo takové angažmá, ve kterém by dostal šanci pravidelně chytat a mohl si vydobýt zpět respekt, který ho provázal v první části angažmá v Calgary. Neřešil peníze ani destinaci, jen hokej. Nashville je z tohoto úhlu pohledu ideální volbou. Kvalitní tým, který bojuje pravidelně o play-off. K tomu výborný brankářský tým, ve kterém má ale David šanci se prosadit a odchytat slušnou porci zápasů. Chce jednoduše dokázat, že může být jedničkou v týmu NHL.“

Robert Spálenka, šéf hokejové sekce agentury Sport Invest

Předpokládám, že jste s agentem probírali týmy v NHL a jejich situaci mezi brankáři. Bavili jste se dopředu i o Nashvillu?

Probírali jsme všechny možné varianty. Věřím, že v Nashvillu je velká šance odchytat hodně zápasů. Situace mezi brankáři je tam vyrovnaná, i proto jsme vybrali právě Nashville. Ale je jasné, že kdo bude nejlepší, ten bude chytat.

Jaká by měla být vaše pozice?

Těžko to nyní odhadovat. Jak jsem již říkal, budu se snažit odchytat co nejvíc zápasů a být úspěšný.

Kontrakt jste podepsal hodně rychle po otevření trhu s volnými hráči. Stihl jste být vůbec nervózní?

Ani nevím, jestli jsem byl nervózní. Pochopitelně určitá nejistota tam byla, nikdy nevíte, co se může stát. My jsme zrovna včera měli s manželkou výročí svatby. Takže jsem si užíval výročí a na nervozitu jsem ani neměl čas. Tohle byla taková třešnička na našem dortu. Před třemi lety jsme podepsal jeden papír, kterého nelituji a hodně si ho vážím. Tak doufám, že i smlouva v Nashvillu bude také tak dobrá.

Už jste to i naznačil. Minulá sezona se vám moc nepovedla. Cítíte, že o to důležitější rok směrem k vaší budoucnosti v NHL vás teď čeká?

Vím, že uplynulá sezona fakt nebyla dobrá. Bylo tam pár věcí v osobním životě, pár v hokejovém… Snažím se to všechno hodit za hlavu a soustředím se na to, aby mi nový ročník vyšel. A pak se děj vůle boží.

Jak moc pomůže vašemu celkovému nastavení a chuti do tréninku, že už máte jistotu smlouvy?

Je super, že už se nemusím nijak stresovat. Ale chuť do tréninku by měla vycházet z člověka tak nějak sama. Všechno děláme jenom pro sebe a kdo se tomu nevěnuje, nemá moc šanci na úspěch. Já chuť do tréninku mám pořád, mám super trenéra, takže jsem v pohodě a spokojený.

Jak se tedy na novou sezonu připravujete?

Připravuji se tradičně jako každý rok s Honzou Dršatou. Je to pestrý trénink, ale také hodně náročný. Makáme, snažím se co nejlépe připravit, aby mi to v sezoně co nejvíc lepilo. Proběhly i nějaké ledy, ale zatím spíš trénuji na suchu, abych měl dostatek síly.