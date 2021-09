V úplném závěru zápas předvedli hosté snový obrat. Znovu Ferda v 55. minutě podruhé vyrovnal a v čase 59:23 Tureček střelou od modré do horního růžku svatyně domácích rozhodl - 2:3.

V prostřední části se šance střídaly na obou stranách, ale na další branku museli diváci v CZ Loko Aréně čekat až do závěrečného dějství.

Hráči Dukly vlétli do středečního duelu jako velká voda a v první třetině nasázeli svému soupeři tři branky. Skóre otevřel v sedmé minutě Illéš, o dvě minuty později se prosadil jihlavský kapitán Čachotský. Na konci úvodní dvacetiminutovky pak využil přesilovku Seman a upravil skóre na 3:0.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.