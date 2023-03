Vítěz základní části, Horácká Slavia Třebíč, přivítá od 17.30 v domovské KHNP Aréně právě hokejisty Přerova. Favorit série, hrané na tři vítězné zápasy, by měl být naprosto jasný.

Papírové předpoklady ovšem ještě nikdy nic nevyhrály. „Přerov je těžký soupeř. Na trénincích jsme se hodně zaměřili na styl hry, který chceme v sérii hrát, ale i na styl hry soupeře. Tohle je úplně jiná soutěž, všechno se maže a jedeme od nuly. Bude to těžké, ale určitě budeme chtít zvítězit. Věřím, že i letos naši fanoušci vytvoří bílé peklo, budou nás podporovat a dorazí v co největším počtu,“ burcoval kapitán Horácké Slavie Ladislav Bittner pro klubový web.

Ten také připomněl, co bude klíčem k úspěchu. „Určitě disciplína, to si říkáme před každým zápasem. Dáme do toho všechno, musíme být disciplinovaní, protože když se půl zápasu hraje ve čtyřech, tak to není moc dobré. Někteří hráči jsou pak přetížení, jiní zase studení. Základem pak bude vyhrát domácí zápasy,“ potvrdil.

Výstrahou pro hokejisty Třebíče by měl být loňský rok. Tehdy šli do čtvrtfinále proti Sokolovu také v pozici favorita, ale dál šli Severočeši. „To rozhodně nechceme zopakovat. Naopak hodláme udělat radost našim fanouškům,“ neskrýval Bittner.

Ve stejný čas jako Třebíč vyjedou k prvnímu duelu na ledě Vsetína rovněž hokejisté Dukly Jihlava. Na Valachy narazí ve vyřazovací části už třetí sezonu po sobě. A dosavadní bilance je pro Jihlavské příznivá, v obou předchozích případech se radovali z postupu.

Navíc jdou do čtvrtfinálové série posilněni vyřazením pražské Slavie v předkole play-off. „Vsetín je silný, ale my na něj, když vezmu předchozí dvě série, asi umíme. Série bude vyrovnaná, jako každý rok. Očekávám dobrý hokej a dobrou podívanou,“ hodnotil pro klubový web jihlavský útočník Tomáš Havránek.

Pikantnost celého souboje ještě umocňuje skutečnost, že dres Vsetína obléká několik hráčů, kteří ještě před nedávnem působili v Jihlavě. „Bude to boj. Vsetín měl teď pauzu, určitě budou natěšení. Důležité bude, jak zvládneme první třetinu úvodního zápasu,“ prozradil kouč Dukly Viktor Ujčík.

CHANCE LIGA - ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF, 1. ZÁPASY

STŘEDA: HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ – Přerov, Vsetín – DUKLA JIHLAVA, Poruba – Zlín (vše 17.30), Prostějov – Litoměřice (18.00).