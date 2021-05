Všech sedmnáct klubů hrající hokejovou Chance ligu ve čtvrtek odsouhlasilo nový formát soutěže i jeho rozlosování. Hracími dny budou opět sobota a středa, výjimečně pondělí. Po tříkolové základní části, která vyvrcholí 2. března a v níž každý odehraje 48 utkání, budou následovat dvě vyřazovací části.

Do play-off se přímo probojuje nejlepší kvarteto. Týmy od pátého do dvanáctého místa si to rozdají v předkole. Vítěz nejsledovanější části sezony by měl být znám nejpozději 14. dubna. O tom, zda postoupí do extraligy, se posléze rozhodne v baráži hrané na čtyři vítězná utkání.

Chance liga 2021/2022

Zahájení soutěže: 11. září 2021

Základní část: 17 týmů (tříkolový systém - každý 48 zápasů)

Play-off: přímý postup (nejlepší čtyři týmy), předkolo (týmy na 5. až 12. místě)

Baráž o extraligu: vítěz play-off (na čtyři vítězné zápasy)

Play-down: týmy na 13. a 14. místě (na čtyři vítězné zápasy)

Sestup: tři nejhorší týmy, poražený z play-down a případně i poražený z baráže

První zápasy: Třebíč – Havířov (11. září), Jihlava – Vsetín (15. září)

Termíny derby: Třebíč – Jihlava (15. září), Jihlava – Třebíč (27. listopadu), Třebíč – Jihlava (26. ledna)

Naopak ten, kdo skončí po základní části v suterénu tabulky, to bude mít takřka „spočítané“. Tři nejhorší výběry padají do druhé ligy přímo, třináctý a čtrnáctý se střetne v takzvaném play-down, hraném na čtyři vítězství. Poražený sestoupí, úspěšnější se ještě bude muset poprat o udržení s nejlepším druholigovým týmem v baráži.

Nutno však dodat, že je to stále jen návrh klubů, který by měl v nejbližších dnech posvětit Výkonný výbor ČSLH. „My jsme spokojení. Není totiž varianta, která by byla spravedlivá vůči všem. Je to tříkolově, takže vždycky někdo bude trochu znevýhodněný. Ale my to tak bereme, a nic proti tomu nemáme,“ hlásí šéf SK Horácká Slavia Třebíč Martin Svoboda. „Ty návrhy byly přijaté ve stejné variantě, kterou jsme podporovali i my. Čtyřkolový systém bohužel nešel termínově. Je to takový kompromis a nejlepší varianta, aby ta sezona byla po sportovní stránce co nejspravedlivější,“ doplňuje jednatel HC Dukla Jihlava Bedřich Ščerban.

Hlavní podle obou nejvyšších klubových představitelů však je, aby tento plánovaný ročník nebyl ničím a nikým omezován. „Doufám, že budou na stadiony puštěni diváci. Nevím, jestli by se bez nich dalo přežít další sezonu,“ reaguje Ščerban. „Snad proběhne jako normální sezona, jak po sportovní stránce, tak i po té divácké,“ přeje si Svoboda fanoušky v ochozech. „Ale jasné je, že bude tvrdá. Sestupuje spousta týmu. Až do konce bude o co hrát,“ dodává předseda Horácké Slavie.

Jak už bylo zmíněno, start Chance ligy je naplánován na sobotu 11. září, kdy do boje vyrazí ovšem jen Horácká Slavia. Třebíč by na svém ledě měla vyzvat v úvodním kole Havířov. Na Duklu vychází hned na začátku volný los, a tudíž se poprvé popere o body až ve středu 15. září doma proti Vsetínu. Znám je i termín prvního krajského derby. To bude v rámci 7. kola hostit první říjnovou sobotu třebíčská KHNP aréna.