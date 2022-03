Vývoj Chance ligy potvrdil, že se jedná o mimořádně těžkou sezonu. „Naše obavy se do písmene naplnily a proto základní část Chance ligy, kde jsme se od počátku pohybovali na prvních třech místech, nelze hodnotit jinak než velmi, ale velmi pozitivně. Jsem nesmírně rád, že jsme se vyhnuli infarktovým situacím, která v závěru postihla až devět mužstev a myslím, že málokdo si tuto věc uvědomuje,“ zdůrazňuje Svoboda.

Jenže už závěr základní části naznačil, že třebíčským trochu dochází dech, což se potvrdilo i ve čtvrtfinále se Sokolovem. Západočeši vyhráli 3:1 na zápasy a ukončili Horákům sezonu. „Co se týká play-off, tak to nelze nazvat jinak než zklámání,“ netají šéf klubu. „Po základní části jsme chtěli postupovat dále a to především kvůli našim fanouškům. To se nepodařilo, což sport bohužel někdy přináší. Ale s ohledem na dvě prapodivné sezóny kvůli covidu jsme prostě chtěli uspět.“

Tým zaslouží pochvalu. Se základní částí jsme maximálně spokojeni, hlásí Pokorný

Zatímco A tým již má po sezoně, mládež Horácké Slavie ještě na svých frontách bojuje. Dokonce s vidinou možnosti zahrát si o extraligu. „Dorost a juniorka postoupily až do úplných závěrečných bojů svých soutěží,“ chválí Svoboda. „Dorost dokonce již splnil svůj předsezonní úkol, kterým byl to postup do Ligy juniorů. Nyní ještě bojuje o možnost zúčastnit se baráže o extraligu. Juniorka je v play-off a má jasný cíl: Soutěž vyhrát a porvat se v baráži o účast v Lize juniorů.“

Přípravky a žákovské týmy i letos provázaly proticovidová opatření. „U nich se opět jednalo o sezónu, kterou hodně poznamenala pandemie, a bohužel se spousta zápasů a tréninků odkládala.“

Jestliže se sportovní částí mohou být hokejisté v Třebíči spokojeni, život klubu dusí ekonomické trable. „Dlouhodobě upozorňujeme na vysoký nárůst nákladů na provoz zimního stadionu i všech mužstev HST,“ potvrzuje Svoboda. „Všechno toto ještě umocnila pandemie, a současná nepochopitelná situace na Ukrajině to vše poslala v podstatě do neřešitelných rozměrů. Nejen Horácká Slavia, ale i všechny hokejové kluby v Česku budou řešit v příštích sezónách holé existenční záležitosti. Musíme to vyřešit a zvládnout tak, aby byl i do budoucna hokej v Třebíči zachován.“

OBRAZEM. Vítězem krajské hokejové ligy se stala Žihadla z Moravských Budějovic

Právě vyřešení financování klubu výrazně ovlivní i jeho budoucnost. „Plány? Nyní se snažíme zajistit holou existenci klubu v současné podobě. Budujeme mužstvo pro Chance ligu, připravujeme týmy pro naše mládežnická a dětská mužstva. Z dlouhodobého pohledu plánujeme rekonstrukci zimního stadionu KHNP arény. Ale vše se odvíjí od budoucí ekonomické situace v celé České republice. A ta nebude jednoduchá,“ uvědomuje si Martin Svoboda.

Hodnotící rozhovor s trenérem Horácké Slavie Kamilem Pokorným přineseme zítra.