OBRAZEM: Jihlavské trápení pokračuje, v první hokejové lize padla také Třebíč

Poprvé a naposledy se hosté dostali do zápasu ve 24. minutě. Havířov využil dobrého vstupu do druhé třetiny, snížení na 1:2 nápadně připomínalo předchozí dva havlíčkobrodské góly. Jenže pak se strhl brankostroj Bruslařů, jeden gól byl hezčí než druhý.

Šest zápasů neporažený Havířov se vzmohl na korekci až v samotném závěru. „Do zápasu jsme vstoupili skvěle, dostali jsme se do vedení 2:0 a od druhé třetiny bylo na place jen jedno mužstvo, a to jsme byli my. Přehráli jsme profesionály z Havířova a zaslouženě jsme vyhráli velkým rozdílem,“ ocenil výkon mužstva trenér Aleš Kraučuk.

V souboji dvou Meziříčí se dostalo do vedení po využité přesilovce to Valašské. Ve druhé třetině však domácí tým obdivuhodně opanoval hřiště a po využité dvojnásobné přesilovce otočil až na 4:1. Jenže hrubka v obranném pásmu umožnila Finsterlemu snížit na 2:4, ten tak začal svůj hattrick.

Závěrečná třetina už patřila favorizovaným hostům, kteří trestali defenzivu domácího týmu po rychlých kontrech. V 58. minutě tak zvýšil po dorážce Martinec na 5:4, pojistku dal při power play do prázdné branky Finsterle.

Znojemští hokejisté, kteří porazili Opavu 4:2, vedou tabulku východní skupiny o 29 bodů. Další souboj čeká tým z města nad řekou Dyjí již ve středu, kdy vyzve od šesti hodin večer desátý Žďár nad Sázavou. Orli ho letos už dvakrát porazili a vždy je provázela pověstná šťastná sedmička, nejdříve vyhráli doma v listopadu 7:0, následně na ledě Žďáru 7:1.

II. hokejová liga, sk. východ – 29. kolo:

HAVL. BROD – HAVÍŘOV 9:3

Branky a nahrávky: 6. Kopic (Kuchta, Krejčí), 10. Dušek (Vašíček, Valášek), 30. Pártl (Křehlík, Petržilka), 34. Kopic (Kuchta, Holenda), 42. Křehlík (Pártl, Petržilka), 43. Krejčí (D. Košťál, Vacík), 49. Čermák (Křehlík, Holenda), 57. Vacík (Kopic, D. Košťál), 58. Dušek (Valášek, Kopic) – 24. Pastor (Hudec, Kolarz), 59. Čmiel (Antoníček), 60. Antoníček (Mrva, Kunc). Třetiny: 2:0, 2:1, 5:2.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 4:6

Branky a nahrávky: 26. Juráň (Křenek), 29. Trnka (Křenek), 30. Vedral (Doležal, Burian), 39. Střecha (Juráň, Slabý) – 8. Sviták (Stodůlka, Vavřík), 39. Finsterle (Andris), 45. Finsterle (Pokorný), 50. Andris (Finsterle, Pokorný), 58. Martinec (Pětník, Kozubík), 60. Finsterle (Ďurkáč). Rozhodčí: Held – Čelechovský, Smetková. Vyloučení: 1:5. Využití: 1:1.