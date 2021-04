Favorizovaní jsou Rytíři, kteří přešli ve čtvrtfinále přes Slavii (4:1), posléze v semifinále přejeli bez zaváhání Porubu. Totožný kousek se ale povedl ve stejné fázi i Dukle, na jejíž hokejkách skončil bleskurychle Vsetín. Před tím si ale musela Jihlava čtvrtfinálový postupu pořádně vybojovat. S Litoměřicemi otáčela z 1:3 na 4:3.

Co hraje ve finále do karet Dukle a co Kladnu?

ZKUŠENOST. Stačí se podívat do soupisek a je jasné, že v tomhle směru bude mít o něco navrch tým Rytířů. Pokud nastoupí Jágr, už to bude na ledě samo o sobě pro jeho tým povzbuzující. Do formy se dostal i Plekanec.

EFEKTIVITA. I tohle je silnější stránka kladenského výběru. Ten měl sice v základní části stejný počet gólů jako Dukla (130) ovšem v play-off se rozjel a pálí ostrými velmi často. Kdežto Dukla se před soupeřovou svatyní trápí.

POVINNOST. Tohle by mohla být výhoda Jihlavy, která rozhodně není pod tak velkým tlakem jako její sok. Ten musí. Extraligový cíl vyhlásil už před sezonu. Dukla byla v tomto směru opatrnější, a v případě nezdaru padat hlavy nebudou. U Rytířů by to s jejich ostrými meči asi bylo bolavější.

ODOLNOST A FYZICKÁ SÍLA. Hráči Dukly ukázali ohromného týmového ducha, když ve čtvrtfinále utekli proti Litoměřicím hrobníkovi z lopaty. To dodá obrovskou sílu, kterou mají nejen morální, ale i fyzickou. V prodlouženích vypadali „čerstvě“, mají tedy kde brát. Kladno si na dno ve vyřazovací části nesáhlo, a zkušenost s krizovou situací by mu mohla chybět.

BRANKÁŘI. Muži v masce a jejich výkony, to může být alfa omega série. Pokud si jihlavský Žukov udrží fantastickou formu, bude postupová cesta Kladna dozajista klikatá. Jeho protějšek, slovenský brankář Košarišťan, tak skvělá čísla nemá, ale důležité bude, jestli toho dokáží využít střelci Dukly.