První příležitost v zápase měli domácí hráči, kterým pomohla přesilová hra. Na druhé straně Dočekal skvělým pasem uvolnil Turečka, ale Huf obrovskou šanci zastavil výborným zákrokem.

Do vedení však Třebíčští přesto šli. Holec přihrál zpoza branky Michálkovi a ten umístil kotouč za bezmocného gólmana Zlína – 0:1.

Škoda jen, že vedení hráči klubu z Vysočiny neudrželi do konce úvodní části. V její poslední minutě však Berani sehráli pěknou kombinační akci, na jejímž konci byl zakončující Pospíšil – 1:1.

Smetana: Tři body by nás neměly uspokojit, ale je to motivace do další práce