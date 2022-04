HRA SPECIÁLNÍCH FORMACÍ

Zatím největší rozdíl mezi protivníky. Kladno využilo tři přesilové hry, navíc dvakrát udeřilo při vlastním oslabení. „Přesilovky nám nejdou už od play-off,“ mrzí Ujčíka. „Při dobře sehrané přesilovce jsme v prvním utkání mohli odskočit na 4:2, místo toho bylo vyrovnáno. Na to se musíme zaměřit.“

Letošní série se zatím, na rozdíl od některých předchozích v nedávné minulosti, hraje čistě. V obou zápasech byl poměr vyloučení 3:3.

Jenže Kladno využilo padesát procent svých početních výhod, zatímco Dukla je na nule. A ve svých šesti přesilovkách dvakrát inkasovala… „Musíme to zlepšit,“ burcuje útočník Patrik Čermák. „V úterý a ve středu na tom zapracujeme, abychom naopak už my ve čtvrtek z přesilovky skórovali. Je to důležitá součást těchto bojů, která nám zatím prostě nejde,“ říkal mladý forvard po druhém utkání.

Skóre po dvou zápasech je o pět gólů příznivější pro Kladno. Třeba právě o těch pět branek v přesilových situacích. „Je to stále stejná písnička. Oslabení a přesilovky nám prostě nefungujou a kvůli tomu nás soupeř zase porazil,“ netajil Ujčík.

Tohle musí Jihlavané opravdu výrazně zlepšit.