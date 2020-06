Výstavba nové multifunkční haly v Jihlavě zabere minimálně dva roky. Demolice té staré by měla začít na konci roku 2021. Poté bude muset Dukla překlenout těžké období. „Nebudeme mít svůj domovský stánek, což nebude jednoduché,“ je si vědom jednatel klubu Bedřich Ščerban.

PODEPSANÁ SMLOUVA

I proto se již teď řeší, jaké budou možnosti. Prvoligový A-tým bude mít azyl v Pelhřimově, to je již stvrzené na papíře. „Jsem rád, že jsme s panem náměstkem Ryškou v Pelhřimově podepsali smlouvu o působení Dukly Jihlava po dobu výstavby nové multifunkční arény. S Havlíčkovým Brodem jednáme o tom, jestli bychom tam mohli přesídlit juniorský tým,“ nastínil Bedřich Ščerban.

Mládežnické výběry Dukly, krasobruslení a amatérští hokejisté by v Jihlavě zůstaly. Všichni by využívali tréninkovou halu, tzv. „zimáček“. „Bude to za cenu uskromnění všech, ale zvládneme to,“ věří.

Nadšený byl Ščerban z jednání se sousedním okresním městem. „Byl jsem překvapený, jak k tomu město Pelhřimov přistoupilo. Zdálo se mi, že to pojali tak, že je to pro ně šance ukázat tam vyšší level hokeje. Byli velmi vstřícní a za to jim chci poděkovat,“ vzkázal na západ od Jihlavy.

NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ

Dukla má tedy o jednu starost méně. „Náš profi tým by tam měl působit dva roky, eventuálně tři. Je to tam variabilně ve smlouvě obsažené, protože nikdy nevíte, co se stane během výstavby,“ informuje a dodává: „Nebylo to jediné řešení, ale vyhodnotil jsem to jako řešení nejlepší. Už jsme tam byli i s panem ředitelem Chance ligy Setikovským, který předběžně řekl, že co se týče licenčních podmínek pro první ligu, tak hala projde.“

Klub s bohatou historií a tradicí samozřejmě myslí i na své fanoušky, kterým by dokázal zajistit buď autobusovou, nebo vlakovou dopravu na „domácí“ zápasy. „S tím se počítá, záležet bude na zájmu lidí,“ tvrdí Ščerban. „Věřím, že se naši fanoušci zvednou a pomohou nám. Stejně tak i lidé z Pelhřimova. Doufám, že nám vytvoří domácí prostředí a Duklu na nějaký čas přijmou, dejme tomu jako svoje adoptivní dítě. A společně ten čas a těžké období překleneme,“ uzavírá.