Budeme potřebovat:

Korpus:

200 g kakaových sušenek

100 g másla

Nahoru:

1 tvaroh v alobalu

1 tvaroh ve vaničce

1 zakysaná smetana

125 g másla

100 g cukru moučka

vanička čerstvých jahod

Postup:

Rozmixujte sušenky, smíchejte je s rozpuštěným máslem a směs přemístěte do dortové formy. Dejte vychladit do lednice na cca 30 minut, nebo na chvíli do mrazáku.

V míse vyšlehejte změklé máslo s cukrem. Poté přidejte tvarohy a zakysanou smetanu, a ještě jednou prošlehejte. Natřete na vychlazený korpus, zarovnejte a nechte přes noc zatuhnout.

Před servírováním sejměte obruč a ozdobte jahodami, případně jedlými květy a snítky meduňky.

O Markétě



Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. O své umění se s Vámi pravidelně dělí v našem seriálu. Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.