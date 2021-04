Budeme potřebovat:

60 ml 33% smetany ke šlehání

40 g rozpuštěného másla

100 g třtinového cukru

Půl lžičky růžové himalájské soli

Půl lžičky přírodního vanilkového extraktu (lze vynechat)

Postup:

Předem si připravíme a přesně navážíme všechny suroviny. Tepelná úprava je poté velmi rychlá a vyžaduje stálé míchání směsi. Nejprve si tedy rozehřejeme máslo. Odměříme si smetanu ke šlehání a taktéž ji zahřejeme. Máslo i smetana by měly být horké. Do smetany si poté můžeme rovnou přidat vanilkový extrakt (můžeme i vynechat). Cukr si odvážíme rovnou do do vyššího hrnce. Postavíme na plotnu a na středním plameni mícháme a rozpouštíme. Rozmícháme i všechny hrudky, aby nám poté nechyběla gramáž cukru ve směsi, karamel by byl příliš řídký a neztuhl by do požadovaného tvaru. Po úplném rozpuštění cukru postupně přiléváme horkou smetanu a stále mícháme. Po spojení cukru se smetanou vlijeme po částechi horké máslo, půl lžičky soli a stále mícháme, dokud se vše nespojí, poté odstavíme z plotny.

Čím lepší sůl zvolíme, tím lepší bude celkově výsledný slaný karamel. Hotovo. Hned můžeme použít, nebo skladujeme v lednici. Můžeme si i připravit karamelky: Připravíme si jakékoliv silikonové formičky s preferovanými tvary. Lze použít formičky na led či na pralinky. Lžičkou plníme jednotlivé důlky ve formičkách karamelem, necháme vychladnout a vložíme na chvíli do mrazáku pro úplné ztuhnutí. Ztuhlá lízátka ze slaného karamelu vyloupneme z formiček, zapíchneme do nich špilky a ihned podáváme.

Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. O své umění se s Vámi pravidelně dělí v našem seriálu. Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.