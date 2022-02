Snídaně plná vitamínů? Zdravý avokádový chlebík 4x jinak

Klíček je naklíčené osivo, které konzumujete včetně kořínku. Křupavá pochoutka, jejíž výchozí surovnou je většinou mungo, čočka nebo třeba cizrna, bývá přísadou do salátů i dalších pokrmů. Vystačíte s nakličovací miskou, v níž je třeba udržovat vysokou vlhkost ve tmě a teple. Jakmile ze semínka vykoukne klíček, můžete konzumovat – semeno, kořen i nerozvinuté listy.

Pod pojmem microgreens se skrývají zelené výhonky mladé zeleniny nebo bylinek, které se sklízejí později, obvykle po jednom až třech týdnech od vyklíčení. Záleží na druhu zeleniny nebo bylinky. Microgreens konzumujete bez kořenové části, když výhonky dosáhnou výšky od zhruba pěti do dvaceti centimetrů podle druhu osiva. Výhodou je, že microgreens nepotřebují žádná hnojiva a pro svůj růst si vystačí pouze s vodou. Osivo má totiž přirozenou zásobu živin a energie ve formě endospermu, který rostlině vystačí do určité fáze růstu. Některé druhy zeleniny rostou lépe v substrátu, například zelí, brokolice či rukola, jiným naopak svědčí hydroponické pěstování. Mladé rostlinky chutnají podobně jako vzrostlá zelenina, jen jsou jemnější. Pro pěstování lze využít většinu semen zeleniny, bylinek, luštěnin a obilovin. Mezi nejoblíbenější microgreens patří ředkev, brokolice, hrách, rukola, koriandr, slunečnice i hořčice.

Čerstvá zelenina z parapetu

Důvodů, proč se právě microgreens staly stravovacím hitem po celém světě, je víc. V prvé řadě jde o levnou, chutnou a zdravou domácí alternativu zeleniny, kterou si běžně kupujete v obchodech. Navíc rok od roku roste obliba městského zahradničení a lepšího kandidáta stěží najdete. Na sklizeň není třeba čekat dlouhé týdny a péče o rostlinky vám nezabere moc času. Ve znovu použitelných nádobách nevzniká žádný zbytečný plast ani přepravní odpad. Vždycky navíc víte, co jíte.

Domácí zahrádka s microgreens je jednoduchým krokem k čerstvé kvalitní stravě, kdykoli si vzpomenete. Protože se microgreens většinou konzumují v syrové podobě, zachovávají si kompletní obsah živin. A že jich není málo. Rostlinky jsou sice malé vzrůstem, v jejich drobných lístcích se ale schovává víc chuti a vitaminů, než na kolik jste u běžné zeleniny zvyklí. I to je důvodem obrovské popularity microgreens.

Zelené výhonky obsahují velké množství vitaminů – především C, B a E – esenciálních mastných kyselin, vlákniny, chlorofylu, antioxidantů a obohacených minerálů, jako je vápník a hořčík. Tuhle super nadílku umožňují enzymy, které se aktivují při klíčení semen. Výhonky nadto pěkně vypadají, kromě zelené mohou být třeba fialové. Pokrmy díky nim vypadají lákavěji, což dobře vědí a chytře využívají například foodblogeři.

Jak pěstovat microgreens?

Možná slýcháte, jak je pěstování zelených výhonků snadné. Stačí přece jen dostatek světla, mělká nádoba, zemina a vhodná semínka. Souhlasit lze jen částečně. Ostatně posuďte sami. Během klíčení a růstu byste měli semínka a později výhonky udržovat v pokojové teplotě kolem dvaceti dvou stupňů. Až se výhonky začnou klubat na světlo, dopřejte jim dostatek světla, aby se zazelenaly, alespoň čtyři hodiny denně. Intenzita světla ovlivní hlavně pevnost rostlinky. Od května do srpna pěstujte microgreens na parapetu okna osvíceného sluncem, porostou skvěle i v místnostech, kam nedosáhne přímé slunce. Pokud jsou pouze na běžném denním světle, mají tendenci se vytahovat za sluníčkem, což vadit nemusí.

Od podzimu do jara je dobrým pomocníkem umělé osvětlení pro rostliny, ať už to bude klasická zářivka, LED lampička či páska. Přibližně 30W LED světlo odvede práci za sluníčko.

Pokud jde o vhodnou pěstební nádobu, budete potřebovat plochý květináč, poslouží i mělký tácek nebo průhledná vanička. Užitečné jsou nádoby s odtokovými otvory, pod které umístíte podmisku. Spodní zalévání rostlinkám prospívá více než klasické zalévání shora. Na trhu najdete i speciální chytré misky, určené právě pro microgreens.

Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí bývá výběr rostoucího média. Někteří pěstitelé používají substrát, jiní dávají přednost savému materiálu, jako je třeba kokosové vlákno, další nedají dopustit na lehké vzdušné materiály, například perlit, který nasává vodu a kořínkům zároveň poskytuje dostatek vzduchu. Existují také různé šikovné klíčicí tkaniny, případně poslouží vodní roztok se živinami. Pokusům se meze nekladou, pro začátek však vystačíte se substrátem pro pěstování bylinek. Stačí zhruba tři centimetry silná vrstva. Povrch substrátu by měl být co nejrovnoměrnější a přiměřeně zvlhčený. Samozřejmě potřebujete ještě semínka, nejlépe v bio kvalitě, která se prodávají ve větších baleních v obchodech se zdravou výživou.

Použít lze i semínka, která jsou určená k běžné výsadbě, ohlídejte však, aby nebyla mořená. Roketu nebo ředkvičky najdete i v baleních určených přímo pro klíčení. Sáhnout lze také po semenech, která běžně používáte v kuchyni – luštěniny nebo některé obiloviny. Semínka jsou velice citlivá na jakékoli bakterie, které následně ohrozí klíčivost. Raději se jich nedotýkejte a vysévejte na substrát přímo z papírového sáčku. Pro pouhé vytvoření výhonku semínko nepotřebuje moc prostoru, proto pokryjte plochu hustě. Nakonec semena k substrátu nebo podložce, které nesmí být přemokřené, ani příliš suché, jemně přitlačte a jemně navlhčete rozprašovačem. Než semínka vyklíčí, je dobré nádobu přikrýt třeba fólií nebo mikrotenovým sáčkem.

Nezáleží na tom, jestli budou rostlinky klíčit ve tmě nebo na světle. Za dva dny by se měly objevit výhonky. Budou potřebovat dostatek čerstvého vzduchu a světla, dejte je na okno nebo někam jinam na slunečné místo. Několikrát za den opatrně roste, aby půda zůstala rovnoměrně vlhká. Sklízet můžete ve chvíli, kdy se plně rozvinou děložní, nepravé lístky a začnou růst první pravé lístky. Microgreens sestřihněte zhruba centimetr nad kořínky a využijte v kuchyni. Nejlépe čerstvé, aby si zachovaly křehkost.

Samozřejmě nic nebrání tomu, abyste výhonky hýčkali déle a postupně si jen odstříhávali podle potřeby. Když začnou listy žloutnout, dochází rostlinkám zásoba živin. Pak je třeba je sklidit nebo přesadit a pěstovat jako klasické bylinky a zeleninu.

Pokud microgreens pěstujete v substrátu nebo na kompostovatelné tkanině, kořínky a zbytek média dejte do bioodpadu nebo kompostu. Některé klíčicí tkaniny jsou vhodné pouze do vermikompostérů nebo klasického odpadu. Sklizené výhonky uschovávejte v lednici nebo jiném chladném a temném místě, vydrží klidně deset i více dní. Důležité je jen, aby byly v suchu.

Microgreens pro začátečníky



Téměř každá zelenina nebo bylina může být pěstována jako microgreens. Až se osmělíte, z bylinek vyzkoušejte kerblík, koriandr, kopr i bazalku. Vysít lze také třeba celer listový, bob setý, špenát nebo mangold. Kdo začíná s pěstováním zelených výhonků, měl by podle zkušených „výhonkářů“ vsadit na tyhle druhy:

Ředkev: vyroste za pět dnů, chuťově je velmi podobná dospělé ředkvičce, šťavnatá na skus a mírně pálivá.

Řeřicha: vyroste za sedm dnů, je mírně hořká, lehce pálí.

Kedluben: vyroste za devět dnů, potěší jemnou chutí a červenou barvou. Má blahodárný vliv na imunitní systém, příznivě působí na zažívání a vyživuje pokožku.

Červené zelí: vyroste za sedm dnů, obsahuje hodně karotenu a vitaminů.

Brokolice: vyroste za šest dnů, microgreens mají lehce kyselou a velmi svěží chuť.

Hořčice: vyroste za pět dnů. Jakožto mikrobylinka představuje kulinářský a zdravotní zázrak, protože příznivě působí proti bolestem svalů, horečce nebo revmatismu – a navíc příjemně zahřívá.

Rukola: vyroste za sedm dnů, má nahořklou chuť, stejně jako dospělá zelenina.



Japonská brána



Na trhu najdete dokonalé komplexní sady, které pěstování microgreens zjednoduší na minimum. Automat udržuje konstantní teplotu i vlhkost, případně větrání. Například semínka od LeafLearn jsou uložená do speciální kapsle. Stačí odtrhnout víčko a důkladně zalít čistou vodou. Speciální pěstítko Mini dohlédne na to, jak se výhonkům v kapsli daří. Je vybaveno nejen speciálními světly, která podpoří růst bylinek, ale i malou kamerkou a sofistikovanou umělou inteligencí. Ta monitoruje růst microgreens a v reálném čase vyhodnocuje, zda rostlinkám nic nechybí. Do jednoho pěstítka se vejdou až čtyři kapsle najednou. V aplikaci LeafLearn najdete přehled všech svých pěstítek i právě „aktivních“ kapslí. Jakmile je některá připravena ke sklizni, aplikace vás upozorní. Pěstítko Mini navrhl známý designér Rony Plesl, inspiroval se při tom japonskými branami torii, symbolem prosperity a štěstí. „Chtěl jsem vytvořit jednoduchý tácek pouze s třemi tyčkami, který bude připomínat bránu torii, nebo klacíky položené na sobě. Částečně jsem vycházel i z dřevěných nádob na japonské nudle a z rituálů stolování v této úžasné zemi,“ vysvětluje.