500 g gnocchi

120 g guanciale nebo pancetty

120 g parmezánu

3 celé vejce

3 žloutky

olivový olej

sůl

čerstvě mletý pepř

Snadné a rychlé vaření. Recepty, které zvládnete do půl hodiny

Postup:

1. Gnocchi uvaříme dle návodu.

2. Na pánvi s trochou olivového oleje opečeme guanciale do zlatova. Hezky pozvolna.

3. Poté dáme na papírovou utěrku okapat.

4. Odebreme cca 2dcl vody a poté gnocchi scedíme a necháme okapat.

5. Gnocchi dáme pozvolna opékat do pánve po guanciale a opékáme do zlatova.

6. Mezitím nastrouháme sýr a smícháme jej s vejci a žloutky.

7. Jakmile budou gnocchi do zlatova, tak pánev stáhneme z plotny a necháme 3 minuty vychladnout (aby se nám vejce po přidání nesrazila).

8. Do vychladlých gnocchi přidáme směs sýru a vajec a důkladně promícháme.

Spaghetti bolognese. Recept, který si zamilujete

9. Přidáme odebranou vodu podle potřeby a pokud by se sýr a vejce nespojily do krémové omáčky, tak vrátíme na mírný plamen a za neustálého míchání pomaličku vaříme do vzniknutí krémové omáčky.

10. Odstavíme z plotny, vmícháme guanciale a čerstvě mletý pepř.

11. Servírujeme a povrch můžeme posypat extra guanciale.

David v kuchyni je kuchař, který se snaží ukázat lidem, že připravit si doma kvalitní a chutné jídlo nemusí být žádná věda. Už druhým rokem tvoří každý den nový recept pro Vaši inspiraci. Davidovy recepty můžete sledovat také na Instagramu.