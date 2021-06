Zase o postup. Fotbalisté Kamenice nad Lipou mají velkou sílu v útoku

Postup do krajského přeboru bude cílem fotbalistů Kamenice nad Lipou. Nepřekvapuje to, Slovan byl před třemi roky v 1. A třídě těsně třetí, pak mu dvakrát naději sebralo anulování sezony. „Chceme to znovu zkusit, na našich cílech se nic nemění,“ potvrzuje trenér Josef Hadrava.

Fotbalisté Kamenice nad Lipou se se soupeři v prvním přípravném bloku nepárali. Černovicím nastříleli deset gólů. | Foto: Deník/Kamil Vaněk

Přiznává ale, že několikaletá marná snaha se na týmu podepsala. „Hlavně starší kluci cítí, že přišli o dva roky. Nepomohlo nám ani teď to, že místo Šebkovic jde nahoru béčko Vrchoviny,“ svěřuje se. První blok přípravy na novou sezonu ale Kamenice zvládla na jedničku. Třikrát vyhrála, získala i skalp divizního Jindřichova Hradce. Výhru 3:2 ale Josef Hadrava nepřeceňuje. „Soupeř staví nový tým, měl tam třiadvacet hráčů. V prvním poločase jsme měli potíže s rychlými protiútoky, prohrávali jsme 2:0. Pak se to prostřídalo a nám se povedlo skóre otočit.“ Horko měnilo pravidla fotbalu. Zápas v Pardubicích se hrál na čtyři čtvrtiny Přečíst článek › V dalším zápase si Slovan smlsl na Černovicích (10:1), Pacov přehrál 6:2. Soupeř z 1. B třídy ale držel poločas nerozhodný výsledek. Na finiš prvního přípravného bloku nedošlo. „Měli jsme hrát s divizní Soběslaví, ale soupeř nám utkání zrušil. Neměl dost hráčů,“ vysvětluje Josef Hadrava. Z výsledků je patrné, kde má tým největší sílu. „Kvalitu máme v útoku. Martin Dvořák, Tomáš Filípek či Jirka Houser jsou na 1. A třídu nadstandardní hráči. Navíc se z dorostu dere Petr Kutílek,“ raduje se. Míče mi odskakovaly od nohy, popsal návrat k tréninku brankář Pelhřimova Holický Přečíst článek › Starosti má naopak s obranou. Nechybí mu ani tak kvalita, jako spíše alternativy, když někdo ze základu vypadne. Proto s nadějí hledí směrem k příchodu defenzivně laděného Patrika Jůna, který z Kamenice pochází. „Hrál v Táborsku, měl tam studenstský přestup. Teď odmaturoval, chtěl by se vrátit. Snad nám ho nikdo nesebere, v přípravě se jevil hodně dobře,“ doufá Josef Hadrava. Kamenice nad Lipou teď bude do dvanáctého července odpočívat, pak hráčům začnou galeje. A také herní testy výhradně se soupeři z krajského přeboru. Slovan změří síly se Sapeli Polnou, Žirovnicí a Speřicemi.

