Vítězství na turnaji v Kamenici nad Lipou neobhájili. Fotbalisté Žirovnice skončili třetí a hlavně prohra s domácím týmem trenéra Miroslava Zemana rozzlobila.

Trenér Žirovnice Miroslav Zeman. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

„Zápas se nám vůbec nepovedl. Kamenice má sice kvalitní mančaft, ale my jsme mu darovali čtyři góly,“ čílil se. Žirovnice v utkání o třetí místo vyhrála 3:1 nad juniorkou Humpolce, ale ani to nebyl důvod k nějaké radosti. „Ve srovnání s prvním turnajovým zápasem to o moc lepší nebylo. Soupeř byl přece jen slabší než Kamenice, nám k vítězství stačil podprůměrný výkon,“ přiznal Miroslav Zeman.