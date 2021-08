Josef Moravec v regionálním fotbale není žádný noname. Krajský přebor před lety chytal v mateřském Humpolci, pak se přesunul do Pelhřimova, kterému pomohl do divize.

V posledních letech ale z očí fotbalových fanoušků přece jen trochu zmizel. „Šest let jezdil do Rakouska, kde hrál nějakou regionální soutěž. Teď ale nějakou dobu nechytal. Jednak se nehrálo a pak také si léčil zranění,“ vypověděl jeho nový kouč.

Připustil tedy, že v neděli Moravec ještě chytat nemusí. Logiku by to mělo. Maďar proti Sapeli Polná udržel čisté konto a na brankáře bez větších zkušeností ve vyšších krajských soutěžích si vedl dost suverénně. „Ještě nemám jasno, kdo půjde do branky. Na koho se nedostane, ten půjde chytat za béčko,“ uvedl Holenda.

K soupeři chová velký respekt. Jeho tým sice v posledním vzájemném zápase na podzim předminulého roku Novou Ves smetl 4:0, ale to už je dávno pryč. „Tomuto výsledku už nepřikládám žádnou důležitost. Soupeře uznávám. Je technický, rychlý, dravý. Tímto pojetím se blíží divizním celkům,“ vysekl týmu ze Žďárska poklonu.

Trenér Nové Vsi ji rychle vrátil. „Na moc silnějších týmů, než jaké mají Speřice, asi v soutěži nenarazíme. Soupeře jsem viděl minulý týden při výhře 5:0 v Polné, kde na mě udělal výborný dojem. Hlavně směrem dopředu je nesmírně nebezpečný,“ povšiml si Václav Pohanka.

Svůj tým před duelem rozhodně do role favorita nepostavil. „Naší výhodou rozhodně nebude hřiště menších rozměrů, které ve Speřicích je. Dalším problémem jsou naše výpadky v sestavě, kdy máme po utkání s Ledčí další dva zraněné hráče, oba v defenzivě,“ přiznal, ale jedním dechem doplnil: „ Domů se vracet s prázdnou nechceme.“

Program 3. kola krajského přeboru

SOBOTA: Chotěboř – Bedřichov, HFK Třebíč – Sapeli Polná, Žirovnice – Náměšť-Vícenice (vše 16.30). NEDĚLE: Velké Meziříčí B – Přibyslav (10.15), Ledeč n. S. – Vrchovina B (15.30, hř. Světlá n. S.), Pelhřimov – Okříšky (hř. Kamenice n. L.), Speřice – Nová Ves (obě 16.30).