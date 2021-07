Rozhodně to ale neznamená, že by se v přípravě na novou sezonu flákali. Naopak. „Několik zápasů jsme stihli už v květnu,“ objasnil, proč mohl následující měsíc ubrat na plynu.

Hlavní přípravu v nejmenší obci, v níž se na Vysočině hraje krajský přebor, začali dříve než jiní. „Na zvýšený počet tréninků jsme najeli od třetího července,“ uvedl Holenda. Tým už má za sebou i zápasový test, o třídu níže hrající béčko Humpolce porazil 3:0.

Kádr doznal několika změn. Není v něm už brankář Adam Žáček, přestoupil do Dukly Jižní Město. Trenér tak řeší, kdo bude v následující sezoně jedničkou. „Momentální jedničkou je Petr Maďar, který doposud chytal za béčko. Lepší se, takže uvidíme, jak na tom bude. I tak máme příchod dalšího gólmana rozjednaný,“ nechal se slyšet.

Příprava týmu

Sobota 11. 7.: Lom (V), 17.00

Sobota 24. 7.: Dobronín (D)

Sobota 31. 7.: Kamenice nad Lipou (V)

Pozn: O víkendu 17. a 18. července sice Speřice nehrají žádný zápas, ale většina hráčů nastoupí v různých týmech v rámci Bernard Cupu.

Doplnění se dočkala obrana. Z divizního Humpolce přestoupil Martin Řezáč. Toho do Speřic přilákaly osobní vazby, kamarádství hned s několika členy týmu. „Zpočátku jsem pro to moc nebyl. Byl jsem toho názoru, že by měl pomoci v divizi. Pak jsme se ale domluvili a dohoda byla korektní i v Humpolci, kde jsou ve vedení klubu rozumní lidé,“ vyjádřil se Jiří Holenda.

Řezáč bude nepochybnou posilou. Na kraji defenzívy moc lepších hráčů po trávnících krajského přeboru neběhá. „Doposud jsme měli sílu v útoku. Jeho příchodem se zvyšuje kvalita naší defenzívy. Není ale jen bránícím hráčem,“ předeslal.

Speřice tak budou opět patřit mezi týmy, které s největší pravděpodobností zamíchají kartami na špici tabulky. „Chceme hrát nahoře. Vedle Pelhřimova, který je jasným favoritem soutěže, je tu ještě Nová Ves. Uvidíme, na co nám síla našeho kádru bude stačit,“ vyjádřil se Holenda.