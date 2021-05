Právě jeho tým o hodně přišel. Usiluje o postup do divize, krajský přebor vedl po podzimu 2019 i tom minulém. „Co jsem v Pelhřimově, tak se o postupu neustále bavíme. Kluci pro to udělali maximum, odvedli velké penzum práce. Mrzí mě to hlavně kvůli nim,“ svěřil se.

V podobné situaci jsou i v Kamenici nad Lipou. Slovan cílil na postup do krajského přeboru a i on o možnost poprat se o postup přišel už podruhé za sebou. „Už jsem to očekával. To nic ale nemění na tom, že jsem zklamaný. Dva roky jsme se pokoušeli o postup, kluci přišli o dva roky produktivního fotbalového věku,“ hlesl tichým hlasem kouč Josef Hadrava.

Jeho zklamání přebíjí strach. O to, co bude dál. „Teď se nám bude těžko hráče motivovat do další tréninkové práce. Toho se bojím,“ přiznal.

Rozhodnutí fotbalové asociace očekával trenér divizní Velké Bíteše Marek Zúbek. „Pro mě to překvapením určitě není. O předčasném ukončení sezony bylo fakticky rozhodnuto už nějakou dobu. Soutěže by byly z mnoha důvodů neregulérní, takže asi je to v konečném součtu správné rozhodnutí. Sice jsme byli na prvním místě tabulky, ale tak to prostě je,“ nechal se slyšet bývalý hráč s prvoligovou minulostí.

S nadhledem se nastalé situaci postavil také Tomáš Duba, útočník třetiligového Nového Města na Moravě. „Musíme se s tím smířit a připravit se na další ročník. Všechny nás to mrzí, protože jsme dlouho nehráli, ale nezbývá než věřit, že příští sezona se snad už odehraje kompletní,“ vyslovil přání.