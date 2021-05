Není větších smolařů. Alespoň ne na Vysočině. Fotbalisté FK Pelhřimov druhý rok za sebou nadějně rozehráli podzim v krajském přeboru a snili o postupu. O tento sen zase přijdou a opět ne na hřišti a ne vlastní vinou. Bere jim ho úterní rozhodnutí fotbalové asociace o anululování soutěžního ročníku v amatérských soutěžích. „Mrzí mě to. Je to špatné rozhodnutí nejen pro nás, ale pro celý fotbal,“ uvedl trenér týmu Pavel Regásek jen pár okamžiků poté, co se informace objevila na webových stránkách svazu.

Fotbalisté Pelhřimova znovu přišli o šanci posunout se do divize. Budou muset v sobě nalézt síly na pokus číslo tři. Lehké to nebude. | Foto: Deník/Kamil Vaněk

Jeho frustraci se nelze divit. Pelhřimov o návrat do republikových soutěží stojí dlouhodobě. „Za ty roky, co jsem v Pelhřimově, se o postupu neustále bavíme. Kluci pro to udělali maximum, odvedli velké penzum práce. Mrzí mě to hlavně kvůli nim,“ svěřil se.