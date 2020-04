Lítosti nepodléhá. Prostě se to pokouší přijmout. „Je to něco, co jsme nemohli ovlivnit. Na hřišti jsme o postup nepřišli, neprohráli jsme si ho. Prostě to musíme přijmout,“ tvrdí kapitán.

Statečný se snaží být i kvůli spoluhráčům. „Bavili jsme se na messengeru a je jasné, že to každého mrzí. Nikdo ale nerezignuje, takovou reakci jsem nezaznamenal,“ vysvětlil Poul.

Pelhřimov sice anulací sezony hodně ztratil, ale o to nejpodstatnější nepřišel. O víru ve vlastní sílu, o chuť postoupit zpátky do divize. Do soutěže, která se v posledních desítkách let stala pro město tradiční. „Nevyšlo to teď, tak uděláme vše proto, aby to vyšlo za rok. Bylo by špatné rezignovat. Máme výborný tým, skvělého trenéra. Vše si sedlo, nemá smysl zmatkovat. Je tu předpoklad, že se nám za rok ten postup může povést. Všechno tomu nahrává,“ vyjmenoval pozitiva.

Podle jeho slov by kádr měl zůstat stejný. Na druhý postupový pokus by mohl být Pelhřimov dokonce i silnější. „Nemám zprávy, že by chtěl někdo končit nebo odcházet. Naopak by mohly být nějaké posily,“ naznačil.

Postupné uvolnění omezujících opatření se přípravy týmu zatím nijak nedotklo. Fotbalisté Pelhřimova stále trénují každý sám. „Bavíme se ale o tom na messengeru. Všichni čekáme na další zmírnění opatření, které nám umožní tréninky ve skupině. Pak máme naplánováno, že si společně půjdeme zaběhat do lesa. Už se na to těším, dlouho jsme se neviděli,“ podotkl Poul.

V hlavě řeší, co dlouhá pauza udělá s jeho výkonností a herní sílou týmu či protivníků. „Jsem zvědavý na to, jak to bude vypadat. Každopádně bude potřeba co nejdříve začít hrát přípravné zápasy, abychom se zase do toho dostali a připravili se na další sezonu. Postup zůstává naším cílem, na tom se nic nemění,“ dodal bojovně.