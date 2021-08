Spoustu let jste strávil v Rakousku. Co vás přimělo k návratu?Datum narození v občance?

To ještě ne. V Rakousku bych pokračoval, ale nedohodli jsme se. Není dobrá doba. Nikdo nevíme, jak to bude v následujících měsících s cestováním přes hranice. Pořád je tady hrozba, že se to může zase zavřít. Proto být doma, dává smysl.

Premiéru jste nemohl mít lepší. Začali jste šestigólovou výhrou v Okříškách…

Je to skvělý výsledek. Stalo se to nejlepší, co se stát mohlo. Dlouho se nehrálo, proto byl první zápas důležitý. Výhra nám může pomoci víc, než kdy jindy. Minimálně si budeme víc věřit.

Nehovoříte o sobě. Přitom jste dal gól a byla na vás penalta.

Sice jsem dal brzy gól, ale dostal jsem na něj krásnou přihrávku. Tuším od Rozpiho (David Rozporka – pozn. aut.). Při faulu na penaltu se mi povedlo posunout si míč před obránce, moc jiných možností, než mě faulovat, neměl. Nepředvedl jsem nic světoborného.

Trenér Švec se vyjádřil, že jste do zápasu nastoupil se sebezapřením. Limitovalo vás zranění hodně?Už nejsem nejmladší, s nohama je to horší. Lečím si zranění z přípravy. Lepší se to pomalu. Hojím se déle než v osmnácti.

O co se jedná?

Mám problém s lýtkem, ale do novin bych to nerad pitval.

Proč? Myslíte, že by vám po něm soupeři šli?

To nevím, ale jsem vyučený z Rakouska. Tam se o zraněních před soupeři nikdy nemluvilo.

Pamatuji si, že před lety s vámi trenéři v sestavě dost hýbali. Jednou jste nastoupil na hrotu, v dalším zápase v obraně. Pořád jste takový univerzální voják?

Už jsem se asi usadil vepředu. Dozadu se mi moc nechce. Může se stát, že tam budu potřeba a trenér mě tam dá, ale jásat nad tím nebudu.

To jste bílá vrána. Většinou je to tak, že jak hráč stárne, tak se v sestavě posouvá blíž k vlastní brance.To je pravda, mám to jinak. Dopředu už mě vysunuli v Rakousku. Tam jsem hrával takovou desítku. Od té doby mi to zůstalo. Mlátím se po hřišti a sem tam se do něčeho trefím.

Jaké jsou vlastně cíle Žirovnice?

O padáka hrát nechci. Podle mého názoru máme na víc. Snad budeme v horní polovině tabulky a trochu potrápíme Pelhřimov. (smích)