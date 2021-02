Osmdesát sedm. Na napsání této kapitoly do kroniky nejstaršího fotbalového turnaje v Čechách se čeká až nezvykle dlouho. Loni se Perleťový pohár neuskutečnil a velký otazník nad jeho pořádáním visí i letos.

Nejstarší fotbalový turnaj se možná opět neuskuteční. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Přitom koronavirová epidemie v tom nehraje tu nejzásadnější roli. Spíše jde o její dopady. Pořádání turnaje v loňském roce zabránil našlapaný kalendář ligových týmů a podobnému problému čelí žirovničtí pořadatelé i letos. „Liga skončí pozdě, pak bude mistrovství Evropy. Letní pauza bude hodně krátká,“ vysvětlil organizační pracovník Slavoje Pavel Havelka a dodal pochopitelné: „Jestli turnaj letos uspořádáme, to by bylo v tuto chvíli spíše tipování. Pokud ano, bude to ale hodně obtížné.“