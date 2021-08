Podle jeho slov nepřichází v úvahu změna rozestavení. O hře na tři obránce odmítá uvažovat. „Pro soutěž, jakou krajský přebor je, to rozestavení nemá smysl. Je až příliš riskantní,“ vysvětlil. Z toho plyne, že Pelhřimov bude dál hrát na čtyři obránce a musí vytvořit zčásti (nebo úplně) novou stoperskou dvojici. Jaké varianty jsou ve hře?

REJTHAR A NĚKDO NOVÝ. I když to trenér na startu nové sezóny nepřizná, jedná se o variantu nejpravděpodobnější. Znamenalo by to zbořit jen polovinu dosavadní stoperské dvojice. Rejthar totiž odehrál vedle Naniaše drtivou většinu zápasů v posledních sezonách a i když se na tento post přeučil, počínal si s jistotou. Uměl staršího kolegu zajistit při jeho ofenzivních výpadech, standardních situacích. Jedna věc ale hovoří proti němu. V rámci červnové přípravy nenastoupil ani jednou. Poprvé hrál až na Perleťovém poháru v Žirovnici v polovině července. „Byl zraněný, musí dohánět tréninkové manko,“ vysvětlil právě na tomto turnaji kouč Pelhřimova.

KOSTROUN? TOHO JE TAM ŠKODA. První jarní přípravu Pelhřimov odehrál v Humpolci. Na tom, že byla s nulou vzadu, měl velký podíl právě Kostroun. Ukázal, že by to na stoperu zvládl. Má i kvalitní rozehrávku, vzadu by jen neboural. Jenže tady je ten problém. „Pro nás je přínosnější jako bránící záložník. Vím, že by to na stoperu zvládl, ale otevřeně přiznávám, že bych ho tam přesouval nerad,“ pověděl Regásek. Z toho plyne: Kostroun bude hrát stopera jen pokud bude velká marodka nebo k tomu nazraje situace v průběhu zápasu.

DOČKÁ SE ČEKATEL? Kdyby loni na podzim vypadl někdo ze stoperů, kouč by s největší pravděpodobností sáhl po Kordíkovi. Ten není rozhodně bez šance, aby se teď objevil v základní sestavě. „Neřekl bych, že mu chybí centimetry. Přes stoosmdesát má, to není málo, jeho předností je navíc rychlost,“ prozradil kouč. Bohužel jsou tu i nedostatky. „U něj je to o tréninkové docházce. A on tréninky potřebuje, protože jinak mu chybí jistota,“ dodal Regásek.

ŠANCE PRO MLADÉHO. V přípravě začal poměrně dost šancí dostávat z dorostu přeřazený Šimon. Ten je nepřehlédnutelný díky centimetrům. Je vyšší než drtivá většina hráčů na hřišti. „Má na stopera ideální parametry. Líbí se mi i jeho nastavení směrem k fotbalu. Je velmi poctivý, ochotný na sobě pracovat,“ vysvětlil kouč. Proti Šimonovi hovoří nedostatek zkušeností. Za první tým Pelhřimova neodehrál od začátku ani jedno mistrovské utkání. Musí se učit. „Zatím si počíná suverénně, ale mistrovské zápasy jsou něco jiného. Může zazmatkovat, ale z mladých je nejdál. Nebál bych se ho dát od začátku do zápasu,“ nechal se slyšet Regásek.

Tip Deníku

Protože si Rejthar počínal v minulé sezoně skvěle a má i potřebné zkušenosti, bude pro trenéra Regáska první volbou. Vedle něj s největší pravděpodobností začne Šimon. Pokud svou roli unese psychicky, povede se Pelhřimovu vytvořit dvojici, která spolu může hrát řadu let.