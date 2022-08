Svoje dosavadní letošní trápení ještě zvýraznili třetiligoví fotbalisté Velkého Meziříčí. Ambicioznímu Startu Brno, jenž působí o patro níž, totiž na jeho hřišti podlehli 1:3. „Rozhodla větší zkušenost soupeře, ale také naše neumění v defenzivě,“ sdělil trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Herně byl přitom zápas poměrně vyrovnaný. „Přiznám se, že jsem od Startu, vzhledem k tomu, jak moc přes léto posilovali, čekal více. K vidění byl vyrovnaný zápas a pokud by nám nechyběli čtyři zkušení hráči, věřím, že bychom asi postoupili. Na to se ale nedá vymlouvat, soupeř nás potrestal za laxnost,“ krčil rameny Šimáček.

V krajském derby se diviznímu Žďáru nad Sázavou dařilo trápit druholigový FC Vysočina Jihlava. Domácí celek v první půli dokonce dvakrát vedl. „Škoda, že jsme neudrželi vedení 2:1 do poločasové přestávky. Našimi hloupými chybami jsme Jihlavě všechny tři góly darovali,“ lehce si postýskl lodivod FC Žďas Václav Pohanka.

Také po změně stran jeho ovečky srdnatě bojovaly o překvapení. Inkasovaná branka v nastaveném čase ale jen podtrhla výhru Jihlavy 4:2. „Po pauze jsme hráli snad ještě lépe než v první půli. Bohužel jsme řadu nadějných přečíslení nedokázali dotáhnout. Těší mě ale, že jsme Jihlavu potrápili. Při troše štěstí jsme mohli bojovat o postup,“ přemítal žďárský kormidelník.

„Náš výkon byl nesourodý, nedobrý. Asi se na něm podepsala celá řada změn v sestavě, které jsme provedli. Dokonce jsme na to museli ještě v průběhu první půle reagovat změnou rozestavení. Tento tah nám trošku pomohl. Za postup a čtyři vstřelené branky jsme samozřejmě rádi, méně už za výkon a dva zbytečné inkasované góly,“ hodnotil duel pro klubový web trenér FC Vysočina Jan Kameník.

Jen krůček od senzačního postupu byli divizní fotbalisté Ždírce nad Doubravou. Jejich domácí zápas s taktéž druholigovou Líšní totiž musel rozhodnout až penaltový rozstřel.

V normální hrací době skončilo utkání nerozhodně 1:1, rozhodnutí nepadlo ani v prodloužení. „V něm gólman Gregovský zlikvidoval penaltu Líšně. Ta sice měla herně navrch, ale nijak nás nemačkala, dokázali jsme jí výborným taktickým výkonem celý zápas vzdorovat,“ ocenil svůj mančaft trenér Tatranu Michal Votava.

Až do poslední páté série penaltového rozstřelu se exekutoři nemýlili. Bohužel pro Ždírec pak Vopršal trefil jen tyč a cestu do druhého kola MOL Cupu si tak zajistila Líšeň. „Právě za Matěje, který to pak na hřišti obrečel, mě to moc mrzí, chybělo jen pár centimetrů… Odehrál skvělé utkání, v první půli nás on, právě z penalty, dostal do vedení. Ale takový už je fotbal,“ popisoval.

Výborná návštěva pěti stovek fanoušků však výkon Ždírce i přes smolné vyřazení ocenila. „Atmosféra byla parádní, diváci se při našich možnostech nebo chycené penaltě chytli a fandili parádně,“ vysekl poklonu aktérům středečního utkání na tribunách Michal Votava.

Také fotbalisté Speřic měli za soupeře celek, který působí ve vyšší soutěži. O půli však byl jejich souboj s třetiligovými Rosicemi bez branek na obou stranách. „Dokonce bych řekl, že jsme byli mírně lepší. Škoda jen, že Soukup ani Vlček své tutovky neproměnili,“ řekl asistent trenéra TJ Dálnice Martin Pohan.

Hned minutu po změně stran však hosté otevřeli skóre zápasu a nakonec se po výhře 4:0 radovali z postupu. „První gól rozhodl. Navíc jsme poté hodně prostřídali sestavu, protože jsme chtěli, aby si před skvělou návštěvou zahráli všichni hráči. Ostudu jsme ale rozhodně neudělali, navíc nám ještě tři kluci chyběli,“ těšilo Pohana.