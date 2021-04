V pátek 9. dubna byl na volební valné hromadě podle očekávání zvolen novým předsedou Krajského fotbalového svazu (KFS) Vysočina jedenapadesátiletý Radek Zima. Na předsedu byl jediným kandidátem, podporu mu vyslovilo všech padesát delegátů. Zkušený fotbalový funkcionář byl od roku 2013 místopředsedou KFS, od roku 2010 stojí v čele Okresního fotbalového svazu (OFS) Třebíč. „S restartem soutěží čekáme pouze na rozvolnění,“ připomíná Radek Zima okolnosti, za nichž se ujímá vedení krajského fotbalového svazu.

Radek Zima. | Foto: se souhlasem Radka Zimy

Co se s vámi jako nově zvoleným předsedou a s novým výkonným výborem KFS Vysočina ve fotbale na Vysočině změní? Jaký vliv na to bude mít vám vyjádřená stoprocentní podpora na volební valné hromadě?

Stoprocentní podpora je určitě zavazující. Chtěl bych navázat na to, co je v rámci kraje Vysočina nastaveno. Společně s výkonným výborem bychom chtěli vytvořit jeden tým, který bude pracovat ku prospěchu klubů v rámci Kraje Vysočina. Rád bych také zintenzivnil komunikaci s jednotlivými kluby.