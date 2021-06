Juniorka Vlašimi byla pro Pelhřimov třetím soupeřem v přípravném bloku. Po výhře v Humpolci a divoké přestřelce v Havlíčkově Brodě (5:5) mohl lídr tabulky krajského přeboru Vysočiny v posledních dvou anulovaných sezonách zahrát na hodně ofenzivní strunu.

Využil toho. Do poločasu čtyřikrát skóroval na levé straně ofenzívy nepolapitelný Mazáč, Vlk se radoval z hattricku. Po přestávce ale hosté sundali nohu z plynu, do sítě dostal míč už jen mladý stoper Šimon. A právě to trenérovi vadilo. „Druhý poločas jsme vyhráli jen 1:0. Měli jsme přidat další góly,“ prohlásil.

Pelhřimovský tým ve Vlašimi sehrál poslední přípravný zápas v měsíci. Další ho čekají až v červenci. „V sobotu někteří kluci pojedou s béčkem na turnaj do Košetic. Ve středu máme ještě domluvený přátelák v Dačicích. I tohle je ale akce spíše pro béčko nebo kluky z našeho širšího kádru,“ vysvětlil Regásek.

VLAŠIM B – PELHŘIMOV 0:9

Góly Pelhřimova: 9., 33., 34. a 37. Mazáč, 3., 39. a 44. Vlk, 25. a 54. Šimon. Poločas: 0:8. Pelhřimov: Holický – Honzl, Kostroun, Šimon, Skořepa – Mazáč, D. Poul, Tomec, Vlk – Točík – Blažek. Střídali V. Poul, Horký, Homolka, Bumbálek, Vanhasselle, Leška.