Na Poláka nesměli křičet Lopato, aby neurazili trenéra hostujících Bohemians

Už je to skoro třicet let, kdy do Pohledu přijeli pražští Klokani. V rámci druhého kola poháru ČMFS tu porazili místní fotbalisty, pro které to byl velký svátek. Tehdy se do prostor okolo hřiště vměstnalo více než dva tisíce fanoušků.

Zápas s pražskými Klokany byl velkou slávou nejen pro místní fotbalisty, ale také pro fanoušky, kterých se okolo hřiště vměstnalo přes dva tisíce. | Foto: archiv klubu

Pohled v sezoně 1992/1993 hrál I. B třídu. V prvním kole poháru porazil divizní Kolín 3:1. Ve druhém pak narazil na Bohemians 1905, se kterými na domácí půdě prohrál 4:1. Zápas otevřeli šancí domácí, ale pak už přebrali otěže zápasu prvoligoví hosté, kteří svoji převahu korunovali čtyřmi góly. Několik šancí jim ještě vychytal domácí brankář František Růžička, který na tuto velkou slávu přijel na otočku z dovolené. „Byla to středa. My jsme odjeli po několika letech na dovolenou, tak jsem přijel na zápas z jižních Čech. Nečekal jsem, že by se nám podařilo postoupit přes Kolín,“ zavzpomínal pohledský gólman. V závěru se domácí radovali ze zaslouženého čestného úspěchu, který vstřelil Martin Tvrdík. „Všichni jsme čekali, že dostaneme desítku, ale nakonec jsme uhráli slušný výsledek. Neměli jsme, co ztratit. Zápas jsme si šli hlavně užít. Také jsme to pořádně zapili, na dovolenou jsem se tak vrátil až druhý den večer,“ řekl s úsměvem na tváři František Růžička, kterého dokonce kouč Klokanů Jiří Lopata chtěl do týmu. Problémy s obálkami. Peníze dostala jen Sparta Přečíst článek › Po zápase přišel za koučem Jaroslavem Merunkou a chtěl si pohledského rodáka odvést do Prahy. „Ten mu slušnou formou, řekl, že jsem starý a alkoholik,“ smál se pohledský brankář a srdcař. „V té době mi už bylo nějaký čtyřiatřicet, co bych tam dělal. Kdyby mi bylo o deset let méně, tak bych na nabídku samozřejmě kývl,“ dodal. Jedním z pamětníků je také Radim Sehnal, kterému v té době bylo sedmnáct let a tento velký svátek okusil i na vlastní kůži, když ho trenér na hřiště poslal na posledních pár minut. „Když jsem měl jít na hřiště, tak se mi strašně rozklepaly nohy. Hrál na mě Miroslav Mlejnek, který mi říkal, ať tolik neběhám, že už nemůže,“ zavzpomínal současný trenér pohledského dorostu. Perličkou byla příprava na zápas. „Trenér Merunka nám kladl na srdce, ať na spoluhráče Jirku Poláka nekřičíme lopato, což byla jeho přezdívka, protože tehdejší trenér Klokanů se jmenoval Jiří Lopata,“ rozesmál se Radim Sehnal. Berger kouřil na záchodě, pořadatelé museli hřiště vysoušet pomocí látky Přečíst článek › Nejen pro samotné hráče, ale také pro fanoušky to byla velká událost. Vždyť na hřiště ani ne tisícové obce přijela taková jména jako Jan Sanytrník, Vítězslav Lavička, Boris Kočí, Miroslav Mlejnek, v bráně Juraj Šimurka a tenkrát šestnáctiletý Stanislav Vlček. Zápasem se žilo už od prvního vyhraného kola s Kolínem. „Mně bylo tenkrát třináct let a říkal jsem si, jestli Bohemka k nám vůbec trefí, protože žádné navigace nebyly,“ smál se tehdy mladý pohledský fotbalista Petr Veselka, který už kolem šesté ráno lajnoval hřiště a věšel sítě.

