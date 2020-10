Na Pelhřimovsku vyrůstají elitní fotbalisté a trenéři

Někdo by mohl říci, že je Pelhřimovsko ve fotbale zaostalým koutem republiky. V jednom směru mu lze dát za pravdu. Už řadu let žádný klub nehraje ligovou soutěž, ani divize nebývá samozřejmostí. Co ovšem tento rezultát mění, jsou hráči a trenéři, kteří z Pelhřimovska vzešli a působí na tom úplně nejvyšší fóru. Vezměme to hezky podle abecedy a začněme trenérem.

Fotografie je stará patnáct let, zrodila se před jedním zápasem krajského přeboru. Tehdy určitě David Holoubek nepočítal s tím, že jednou povede jako trenér reprezentaci. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

DAVID HOLOUBEK

Jako hráč toho příliš nedokázal, maximem pro něj byla divize. Většinu let hrál za Humpolec pouze krajský přebor. Pak ale nastartoval svou impozantní trenérskou kariéru, přes mládežnické týmy se dostal až k prvnímu mužstvu Sparty. Následovaly štace v Liberci, slovenském Ružomberoku, nyní je reprezentačním trenérem U 18. Shodou okolností se ocitl i na lavičce áčka. To když Češi museli kvůli pozitivním koronavirovým testům narychlo poskládat záložní jedenáctku proti Skotům. „Byl jsem hozený do vody a musel jsem plavat. Byl jsem vlastně krizový manažer,“ hodnotil jednozápasovou zkušenost. JAROSLAV DROBNÝ

Kariéru dochytává ve svém budějovickém Dynamu, odkud do velkého fotbalu vykročil. Jasně, přesné to není, s fotbalem začínal v Žirovnici, kde jsou na slavného rodáka patřičně hrdí. Za pár dnů jednačtyřicetiletý gólman chytal postupně řeckou, anglickou, nizozemskou a německou ligu. V národním týmu mu byl velkým konkurentem Petr Čech, proto si připsal v uvozovkách jen sedm startů. V roce 2002 se s jednadvacítkou stal mistrem Evropy. JAN KOPIC

Poprvé a rozhodně ne naposledy do Humpolce. Tam je doma plzeňský Jan Kopic. „Chodil na hřiště u školy. Vydržel tam hodiny. Kolikrát se kolem něj měnily party kluků, jen on tam byl pořád,“ vzpomenul na fotbalové začátky svého syna otec Milan. Pohyblivý křídelník má na kontě devatenáct startů za reprezentaci, z Humpolce se do Plzně dostal přes jihlavskou Vysočinu, hostování v Čáslavi a Jablonec. Byl to krásný pocit nahrát tátovi na gól, vzpomíná kanonýr Obranec Přečíst článek › LUKÁŠ MASOPUST

Také městys Božejov má slavného rodáka. Lukáš Masopust domů jezdí rád, občas si ještě na tamním hřišti u obecního úřadu i zatrénuje. Jinak ale piluje na křídle Slavie, jedenáctkrát už nastoupil za reprezentační áčko. Jen z přestupu do Anglie, o kterém se v létě hodně mluvilo, sešlo. DAVID ŠTĚPÁNEK

Mládežnický reprezentant, který s fotbalem začínal ve Speřicích. Později přestoupil do Vysočiny Jihlava, pak už jeho kroky směřovaly do Jablonce. V tuzemské nejvyšší soutěži odehrál devětatřicet zápasů, na premiérový gól zatím čeká. STANISLAV TECL

Tak trošku „podvod“. Pochází z Herálce na Havlíčkobrodsku. Už v přípravce ale hrál za Humpolec, spolu s Janem Kopicem ho trénoval Jiří Hájek. Teclova cesta do Slavie vedla přes Vysočinu Jihlava, Plzeň a Jablonec. V reprezentaci debutoval pod trenérem Bílkem zápase proti Turecku v roce 2013, zatím naposledy si zahrál v září proti Skotsku.

