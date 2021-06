Míče mi odskakovaly od nohy, popsal návrat k tréninku brankář Pelhřimova Holický

Tři přípravné duely mezi tyčemi má za sebou pelhřimovský gólman Lukáš Holický. On i jeho spoluhráči se začínají pokus o postup do divize s pořadovým číslem tři. Ty dva předešlé jim zhatilo anulování výsledků v rozehrané sezoně. „Mrzí to víc, než kdybychom si to pokazili sami na hřišti,“ přiznal.

Lukáš Holický patří v posledních sezonách mezi stálice pelhřimovské základní sestavy. | Foto: Jaroslav Loskot

Pelhřimov měl v na začátku října krajský přebor rozehraný ideálně. Tabulku vedl s pětibodovým náskokem. Jenže od té doby se nejen nehrálo, ale do května ani netrénovalo. „Nic takového jsem nikdy dřív nezažil. Bez fotbalu jsem byl maximálně dva měsíce, když jsem měl zlomenou nohu nebo prst,“ zapátral v paměti Lukáš Holický. Holoubek se s novináři baví rád. Dělají naplno svou práci jako my trenéři, říká Přečíst článek › Návrat na hřiště tak byl krušný. „Ruce mě poslouchaly, ale s nohami to bylo horší. Když jsme si na prvním tréninku jen tak kopali, odskakovaly mi míče. Ale nebyl jsem sám,“ svěřil se. Nejistotu při práci s míčem si přenesl i do zápasu. Projevila se při jednom výkopu od branky. „Myslím, že to bylo v Havlíčkově Brodě. Chtěl jsem rychle rozehrát, ale letělo to úplně do pr…,“ smál se. Pelhřimovský tým má za sebou první blok přípravy na novou sezonu. Podle slov Lukáše Holického se jednalo o spíše startovací tréninkové jednotky. „Trenér nás moc nedřel. To asi přijde až v červenci. Řekl bych, že jsme makali tak na sedmdesát procent,“ odhadl. Basketbalisté Sojek vybojovali extraligu. V kvalifikaci ani jednou neprohráli Přečíst článek › Bilanci v přípravných zápasech měl tým hodně kontrastní. Pelhřimovská obrana neinkasovala gól v zápasech s Humpolcem (2:0) a Vlašimí B (9:0), na druhou stranu hned pět jich dostala od Havlíčkova Brodu (5:5). „V každém zápase hrála obrana v jiném složení. V tom byl velký rozdíl proti podzimu, takže nám trochu vázla komunikace. Ale je dobře, že dostali příležitost mladí kluci,“ nevadily mu experimenty kouče Pavla Regáska.

