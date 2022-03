S úctyhodným počinem sedmadvaceti branek patří pomyslný primát kanonýra Vysočiny za uplynulý podzim Martinovi Dvořákovi z Pelhřimovska. Ten hájí barvy Kamenice nad Lipou, která suverénním způsobem míří za postupem do elitní krajské soutěže.

A to ještě vyhlášený snajpr nehrál ve všech utkáních. Kde se mu nejlépe dařilo? „V této sezoně mám rád Světlou nad Sázavou, naopak nerad hraji v Dobroníně, usmál se.

KANONÝR DENÍKU: Dvořák nemá rád Bárbínky, daří se mu proti Světlé nad Sázavou

Při otázce zda Messi, nebo Ronaldo, má jasno. „Určitě Messiho, protože Ronaldo je na mě moc takový Bárbínek,“ zasmál se Dvořák.

O jednu branku méně na Jihlavsku v první polovině sezony zaznamenal Roman Hejda. Ten byl postrachem brankářů v dresu rezervy Telče v nejnižší 4. třídě.

Oproti Dvořákovi však vidí svého oblíbence v Anglii. „Určitě mám raději Ronalda, protože fandím Manchesteru,“ poodhalil své sympatie Hejda.

KANONÝR DENÍKU: Hejda děsil brankáře na Jihlavsku. Má rád Slavii a Ronalda

Pokud by měl popsat gól, na který nikdy nezapomene, šel by hodně do minulosti. „To bylo ještě v dorostu. Šel na mě vysoký balon, prsama jsem si ho sklepnul a následně rovnou z voleje jej napálil do šibenice z asi dvaceti metrů,“ popisoval.

Stejný počet jako Hejda, šestadvacet gólů, zaznamenal na Žďársku Miroslav Ochrana. Ten patří v dresu Borů stabilně k nejlepším střelcům okresního přeboru.

Hlavně vinou covidu ovšem ještě ani jednou nezískal primát nejlepšího střelce soutěže. „Přiznám se, že mě to docela mrzí, protože předchozí dvě sezony jsem k tomu měl našlápnuto,“ mračil se forvard, který má také v oblibě Ronalda.

VIDEO: Kanonýr Svoboda vymetl šibenici už v dorostu, na Schicka si ale netroufá

„Líbí se mi jeho styl zakončování,“ sdělil na konto portugalské superstar.

Na Havlíčkobrodsku nalezli nejlepšího okresního kanonýra v celku Jeřišna. Za účastníka 3. třídy nastřílel během první poloviny sezony Ondřej Horák pětadvacet branek .

Nejlepším snajprem elitní okresní soutěže na Třebíčsku se na podzim stal Kamil Svoboda z Moravských Budějovic. „Svůj vlastní výkon je těžké hodnotit. Myslím si ale, že dvaadvacet gólů za půl sezony je docela dobrým výsledkem.“

KANONÝR DENÍKU: Snajprům na Žďársku kraluje Ochrana. Byť nedává moc gólů hlavou

A gól, na který nezapomene? „To musím hodně pátrat v paměti, ale myslím, že asi v dorostu. Z pětatřiceti metrů do šibenice, na ten nikdy nezapomenu,“ pousmál se.

A rovněž pro něj vyznívá srovnání Messi versus Ronaldo ve prospěch Evropana. „Ronaldo, protože je rychlej. Jeho kličky, střela, to je jak já,“ smál se Svoboda.