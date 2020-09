FACKA NA ÚVOD. Není nad facku v pravý čas. Třebíč ji dostala. V úvodním kole doma remizovala s Okříškami. „A musím říci, že ta remíza byla ještě se štěstím. V tom zápase jsme lepší nebyli,“ přiznal s odstupem času trenér. Prohra opravdu nebyla daleko, i když Okříšky vyrovnávaly až čtvrt hodiny před koncem. V závěru měly ale k vítězství blíže.

ZVLÁDNUTÁ DIVOČINA. Možná zásadní moment. Ve druhém kole v Žirovnici padlo jedenáct gólů, Třebíč vyšla z přestřelky se tříbodovým ziskem. Zásluhou gólu Petra Ošmery. „To byl zápas dobrý pro diváky, ale my trenéři jsme byli na infarkt,“ mrazí Petra Kylíška při vzpomínce a dodává: „Vítězný gól jsme dali ve chvíli, kdy měli domácí navrch. Jenže předtím jsme dvakrát ztratili dvoubrankové vedení. Pokud chceme hrát na špici tabulky, nesmí se nám to stávat,“ ví.

ŠTĚSTÍ. Bez něho to nejde a momentálně ho má i Třebíč. Všechny tři výhry byly o gól. Včetně té poslední na hřišti Nové Vsi. „V závěru soupeř tlačil. Trefil tyč, měl tam dva závary, ze kterých mohl vyrovnat. Ustáli jsme i standardky, při kterých už útočil i brankář. V zápase jsme byli šťastnější,“ uvědomuje si kouč.

POSILY ZAPADLY. Robin Hrobař a Michal Votoupal. Nově příchozí hráči a v tuto chvíli už pilíře sestavy, na kterých hra stojí. „Hrajeme na tři středové hráče. Michal to má pod palcem zprava, Robin hraje centrálního záložníka. Počínají si dobře, jsou pro naší hru důležití,“ libuje si Petr Kylíšek a zmiňuje ještě jeden příznivý dopad spojený s letními posilami. „V důsledku toho jsme mohli Petra Floriána stáhnout na stopera, skvěle diriguje obranu,“ chválí další osobnost v týmu.

JSOU NA KONI. Když se daří, tak se daří. Řada věcí jde sama. Potvrzuje to i trenér Třebíče, který momentálně nemusí v kabině řešit žádné potíže. „Psychika dělá šedesát až osmdesát procent výkonu. Když se daří, je vše dobré. Když se prohrává, tak si kluci mezi sebou vyčítají i špatně zavázanou tkaničku,“ je připravený na to, že v budoucnu nebude vše růžové.

POKORA NECHYBÍ. Mohli by si užívat. Na sociálních sítích sdílet fotky tabulky, videa z oslav bodů. Nic takového v Třebíči nehrozí. Trenér bezprostředně po výhře v Nové Vsi poslal tým dolů z hrušky. „Nemyslím si, že máme nadstandardní mužstvo. Zatím nám to sedlo. Nemůžeme ze sebe dělat machry. Klukům jsem řekl, že nás teď čeká nejhorší možný zápas. Hrajeme s posledním Bedřichovem a každý bude čekat, že mu nasypeme. Varoval jsem je, že to nebude snadné. Už jen proto, že budeme hrát do plných,“ čeká Petr Kylíšek a dodává, že nohama na zemi je i on: „Je teprve po čtvrtém kole. Nemůžeme dělat machry.“