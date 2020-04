Že v zápisech o utkáních vystupuje se zkomoleným jménem, ho netrápí. „Zvykl jsem si na to, neřeším to,“ svěřil se dvacetiletý odchovanec pelhřimovského klubu.

Pokud něco teď řeší, je stav, do jakého se na sportovním poli dostal. Fotbal mu prostě chybí. „Trénoval jsem rád, odpoledne jsem trávil na hřišti. Teď mám hodně volného času. V televizi toho moc není, nemám co dělat,“ přiznává, že bojuje s nudou.

Chybí mu i kontakt se spoluhráči. „Nescházíme se. Bavíme se jen přes sociální sítě. Napíšeme si s trenérem, spoluhráči. Hodně aktivní je Dan Poul jako kapitán. Pochopitelně řešíme hlavně fotbal, co bude,“ vysvětluje.

Na tahu není ani on, ani nikdo z jeho spoluhráčů. O osudu sezony rozhodnou jiní. Tomáš Mazáč jim ale žádný návod nenabídne. „Je to zvláštní situace. Abych řekl pravdu, východisko z ní neznám. Ani si moc nedovedu představit, že bychom to dohrávali v létě. Na dovolenou asi nikdo nepojedeme, ale v těch vedrech by se mi do toho nechtělo,“ obává se červencových dohrávek.

Jemu i ostatním pelhřimovským hráčům by ještě více vadilo, kdyby se český fotbal inspiroval na Slovensku a sezonu amatérských fotbalových soutěží zcela anuloval. „To by nás všechny hodně mrzelo. Sezonu jsme měli dobře rozehranou, byla by škoda to teď zahodit. Chtěli jsme konečně postoupit,“ netají se s divizním snem.

I proto v zimě neměnil dres. „Měl jsem nabídku z Rakouska, ale rychle jsem ji zamítl. Chtěl jsem týmu pomoci nahoru, nebylo to pro mě v danou chvíli zajímavé,“ zdůraznil.

Trenér Pavel Regásek tak může dál spřádat plány, jak za pomoci Mazáče posunout pelhřimovský tým do republikové soutěže. Střelce má vskutku excelentního. Devatenáct gólů za půl roku v krajském přeboru už hodně dlouho nikdo nedal, navíc z pozice ofenzivního záložníka. „Dříve jsem hrával na hrotu, ale tohle mi sedí víc. Mám rád, když míč dostanu do běhu, když mohu uplatnit rychlost,“ svěřil se s ideálním vedením útoku.

Během podzimu se z něj ale stal hodně univerzální zakončovatel. „Kluci mě pak ve vápně hodně hledali. Jsem rád, že se mi to dařilo proměňovat. Povedlo se mi i dát několik gólů hlavou,“ vzpomenul.