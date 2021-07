Dlouho to vypadalo, že se turnaj neuskuteční. V květnu se pořadatelé rozhodli, že klání uspořádají alespoň v improvizovaném formátu. Bylo jim jasné, že ligové klubu neseženou, tak pozvaly týmy z okolí. K domácím rychle přibyly ambiciózní Pelhřimov z krajského přeboru a divizní Humpolec.

Oslovena byla i nedaleká Kamenice nad Lipou, ale ta nabídku nevyužila. Proto to vypadalo, že se bude hrát jen ve třech. Nakonec pořadatelům vytrhli trn z paty fotbalisté Nové Včelnice. „Je lepší, že se bude hrát ve čtyřech. Ale dalo to poměrně dost telefonování a shánění,“ přiznal sekretář pořadatelského klubu Pavel Havelka.

Nová Včelnice by mohla do turnajové společnosti dobře zapadnout. V minulosti klub krátce hrál jihočeský přebor, teď působí v 1. A třídě. Navíc do Žirovnice to má kousek, takže by mohli dorazit i fanoušci.

Konat se naopak nebude druhý nejstarší turnaj. Křišťálový pohár v Počátkách pořádat nebudou. „Dlouhodobě cílíme na kluby z druhé ligy. S nimi je ale potřeba jednat dopředu a na jaře byla situace nečitelná. Nechtěli jsme dopadnout tak, že bude turnaj bez diváků,“ vysvětlil rozhodnutí předseda počáteckého klubu Petr Král.