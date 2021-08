První sestupující z krajského přeboru Vysočiny? Pacov. To je ale jen šedá statistika. Pád fotbalistů z města básníka Antonína Sovy byl směsicí smůly, naivity, možná i podcenění. Pacov prostě dokázal napsat příběh, na který vzpomínky neblednou ani po devatenácti letech.

Fotbalisté Pacova momentálně působí v 1. B třídě. | Foto: Deník/Kamil Vaněk

Přitom pět kol před koncem to vypadalo, že pro tým, který po řadu let předtím hrál jihočeskou 1. A třídu, nebude žádný problém se zachránit. Slavoj měl v tu chvíli třiadvacet bodů, což v soutěži čtrnácti týmů znamenalo udělat poslední krok. Vzhledem k tomu, že ten rok sestupoval z krajského přeboru jen jeden tým, další výhra by stoprocentně zajistila poklidný konec sezony. Jenže v tu chvíli to začalo.