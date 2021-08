Žádné rozpaky. Hned v prvním kole potvrdili, že si na postup do krajského přeboru dělají zálusk oprávněně. Fotbalisté Kamenice nad Lipou i Světlé nad Sázavou si otevřeli střelnici. Tým z Havlíčkobrodska nastřílel pět gólů Černíči, jejich sok devíti trefami znemožnil Štoky.

Fotbalisté Kamenice nad Lipou už třetí sezonu cílí na postup do krajského přeboru. | Foto: Deník/Kamil Vaněk

No znemožnil. Trenér Josef Hadrava takové hodnocení odmítl. Vítězství Kamenice nad Lipou podle jeho slov tak jednoznačné nebylo. „Nebylo to tak, jak by se mohlo zdát podle výsledku. Po chybě jsme prohrávali. Důležité bylo, že se nám to povedlo do přestávky otočit,“ označil klíčový moment už jednoznačné bitvy po změně stran.