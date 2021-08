Potkaly se těžké váhy. Zápas druhého kola krajského poháru nabídl měření sil mezi fotbalisty Světlé nad Sázavou a Kamenice nad Lipou, zájemců o postup do krajského přeboru. Z vítězství v poměru 5:3 se radovali hosté. Lví podíl na postupu Slovanu měl útočník Martin Dvořák, který nastřílel hattrick.

Fotbalista kamenického Slovanu Martin Dvořák (vlevo) góly střílet umí. | Foto: Deník/Kamil Vaněk

Hráč s divizními zkušenostmi si ale nemyslí, že byl hlavní postavou zápasu. „Já a hvězda? To ne. Byl tam lepší hráč,“ brání se a konkretizuje: „Vojta Míka v obraně předvedl skvělý výkon. Mělo to zásadní vliv na to, že jsme vyhráli,“ chválí spoluhráče.