Pod jeho vedením pracuje prakticky totožný kádr, s nímž v říjnu končil boje o body. „Přišli jsme jen o jednoho hráče, který zjistil, že bez fotbalu může být,“ svěřil se, ale konkrétní být nechtěl. Očividně ho ještě s definitivní platností nehodil přes palubu a zároveň věří, že se nepřidají další. „Je to o komunikaci s hráči. Tak jako tak v přípravných zápasech dostanou příležitost i někteří dorostenci,“ potěšil dravé mládí.

V Humpolci cítí potřebu kádr doplnit a hlavně posílit. Podzim, který byl bodově dietní a vrhl tým ke skoro k samému dnu tabulky, varuje. „Momentálně nás nejvíc tlačí bota na stoperu,“ přiznal Lukáš Staněk. Doplnění tohoto postu nebude lehké a zatím tato rovnice nemá řešení ani v náznaku.

Do kádru by ale mohl přijít nový brankář. Současná jednička Tomáš Kříž má kvalitu i stálost výkonů, ale za ním zeje díra. „Pokud nám Tomáš z nějakého důvodu vypadne ze sestavy, máme hned velký problém. Proto jsme si vyhlédli mladého brankáře, který má perspektivu a mohl by postupně dorůst na pozici jedničky,“ sdělil kouč.