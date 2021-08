Humpolec čeká boj o záchranu divize. Kouč Staněk je si toho vědom

Bude to boj o divizní přežití. Fotbalisté Humpolce poslední dvě nedokončené sezony strávili na chvostu divizní tabulky a nic nenasvědčuje tomu, že by mělo dojít k obratu. „Bude to boj o záchranu. Chybějí nám hlavně zkušení hráči,“ postěžoval si trenér Lukáš Staněk.

Trenér Lukáš Staněk si iluze nedělá. Čeká tuhý boj o záchranu divize. | Foto: Deník/Kamil Vaněk

Jediným doplněním kádru je brankář Prchal, který by měl krýt záda dlouholeté jedničce Křížovi. Pak už v Humpolci počítají jen ztráty. Na přestup do Speřic odešel krajní obránce Řezáč, skončili Maršík a Pikl. Hrát už nebude ani humpolecká ikona posledních let Koloušek. „Měl by ale zůstat alespoň součástí realizačního týmu,“ upřesnil trenér. Na vzniklá místa v sestavě klub hledal náhradu v okolí. Bezúspěšně. „Oslovil jsem pět šest hráčů, bohužel bezvýsledně. Za dobré slovo nikdo hrát nechce a mladí nemají ambice. Divize pro ně výzvou není,“ pověděl Staněk. Vysočinské derby rozhodly penalty. Jásali po nich fotbalisté Polné Přečíst článek › Kádr je tak hodně úzký. A má i slabá místa. „Je nás asi třináct, což je na divizi málo. Alternativy nemáme na kraje obrany a posty v záloze,“ zmínil. Přesto všechno Humpolec zvládl přípravu se ctí. V devadesáti minutách s žádným soupeřem neprohrál, před dvěma týdny se v Žirovnici radoval ze zisku Perleťového poháru. „To je asi největší turnajový úspěch klubu. Hráli jsme tam vůbec poprvé, získat nejstarší turnajovou trofej něco znamená,“ váží si výsledku Staněk. Už méně radosti měl minulou neděli, kdy jeho tým vypadl v předkole MOL Cupu s Polnou. Oslabenému soupeři podlehl v penaltovém rozstřelu. „Mrzí mě to dost. V prvním poločase jsme měli minimálně čtyři vyložené šance. Kdybychom dali více než jeden gól, zápas bychom zvládli. Po přestávce jsme zaplatili za jednu nepozornost,“ hodnotil.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu