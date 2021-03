Trenér mládežnické fotbalové reprezentace, dříve Sparty, Liberce či slovenského Ružomberoku David Holoubek spojil svou hráčkou kariéru hlavně s Humpolcem. Dva roky ale oblékal i dres Speřic. Byl u toho, když Dálnice triumfovala v 1. A třídě (tehdy možnost postoupit nevyužila). I tak se podle jeho slov slavilo bujaře. „Vzpomínám si, že jsme jezdili po vesnici na traktoru,“ zmínil se.

David Holoubek dvě sezony oblékal dres Speřic. | Foto: Deník/Kamil Vaněk

Slavit v klubu u dálnice, to chtělo něco vydržet. Slabší jedinci padali pod stůl. „Bylo to stejné jako na hřišti. Kluci ze Speřic vždycky hráli tvrdě, důrazně, chtěli vyhrávat. Takové byly i oslavy s nimi. Nebudu to rozmazávat, bylo to hodně náročné,“ usmál se při vzpomínce.