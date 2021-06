Za pět let trenérské kariéry na nejvyšší úrovni prošel několika štacemi. Spartu vyměnil za Liberec, následně vedl slovenský Ružomberok. Nyní je koučem reprezentační devatenáctky. „Musím říci, že největšímu tlaku ze strany médií jsem byl vystaven v prvních dnech ve Spartě. Tam jsem si naplno uvědomil, jak velký je to klub,“ svěřuje se.

Tím si ale v žádném případě nestěžuje. Bere to jako realitu. „Novináři jsou prostě normální kluci, kteří dělají svou práci. A dělají ji na sto procent. Stejně jako my trenéři,“ udivuje respektem k druhým a dodává: „Když se pročítám zahraničním tiskem, zjišťuji, že novináři po Evropě jsou k trenérům mnohem tvrdší než ti naši.“

Kritiku pochopitelně zažil. Jsou chvíle, kdy se daří a kdy naopak nejsou za trenérem vidět výsledky. „Samozřejmě, že se lépe čte, když vás v novinách chválí. Ale co mají dělat, když se týmu nedaří? Nemohou přece psát, že to Holoubek dělá skvěle, když to není pravda,“ má pochopení.

Z kritiky v médiích si snaží brát to pozitivní. „Motivuje mne do další práce a obohacuje. Chci být stále lepší a lepší, takže přemýšlím nad všemi podněty. I těmi z novin,“ ujišťuje.

Zprávy směrem ke své osobě ale přece jen trochu filtruje. Zejména ty ze sociálních sítí. „Jsem na nich poměrně aktivní, hlavně na Twitteru. Někdy se tím pročítám, po porážkách ale jen zřídka. Nechci mít guláš v hlavě. V takových chvílích se snažím utřídit si myšlenky,“ vypráví.

Ani svým náctiletým svěřencům sociální sítě nezakazuje. Bere to za zbytečné. „Když mi někdo řekne, že nečte noviny a není na sociálních sítích, tak se směji. Vím, že buď lže, nebo mu to stejně není nic platné. Když si věci o sobě nepřečte tam, tak mu je stejně řekne okolí,“ chápe realitu doby.

Trenérská kariéra Davida Holoubka

2001 – 2004: FK Humpolec (mládež), 2004 – 2014: Sparta Praha (mládež), 2016 – 2017: Sparta (hlavní trenér), 2017: Sparta (mládež), 2017 – 2018: Liberec, 2018 – 2019: Ružomberok, 2020: Česko U 19