Uvnitř Fotbalové asociace České republiky (FAČR) to pořádně vře. Čtvrteční valná hromada, na níž si především šéf pražské Slavie Jaroslav Tvrdík nebral žádné servítky vůči předsedovi FAČR Petrovi Fouskovi, to jasně dokumentovala. Tvrdík dokonce prohlásil, že nebýt blížícího se mistrovství Evropy v Německu (začíná již příští pátek), čelil by zřejmě Fousek možnému odvolání z funkce!