Navíc je to doplněné prohlášením svazového předsedy Fouska, že …„zvažovali jsme silné jméno, ale chtěli jsme i pracovitost.“ Co si asi při těchto jeho slovech museli pomyslet další legendy nedávné minulosti Karel Poborský nebo Vladimír Šmicer, jejichž jména v této souvislosti rovněž padala? Hodně zjednodušeně to vypadá, že jméno asi mají, ale dělat pro fotbal se jim moc nechce…

Může tak vůbec někdo vedení asociace ještě brát vážně? Kocourkov na entou… Na západ od našich hranic situace, která je pro tak exponovaný post prakticky nemyslitelná.

Na druhou stranu, co by vlastně nyní onen manažer řešil? Všechny důležité záležitosti spojené s mistrovstvím Evropy jsou už beztak zařízené, takže by si maximálně mohl umýt ruce, to v případě neúspěchu, nebo slíznout neoprávněnou smetanu, to v případě úspěchu na Euru.

Ale stejně, manažer národního týmu, to není žádná podřadná pozice. V první řadě spojnice mezi trenérem a hráči, s nimiž je neustále v kontaktu. Ty zahraniční pravidelně objíždí v jejich angažmá a komunikuje s nimi. Současně řeší s trenéry řadu dalších náležitostí.

K tomu se také jedná o důležitou organizační funkci. Při řešení sestavování termínové listiny reprezentace, zajišťování ubytování na velkých akcích repre typu světový šampionát či Euro, ale také při sestavování v dnešní době nezbytného širokého realizačního týmu.

Jinde skutečně nezbytná funkce, bez níž se úspěšný tým neobejde. Jinde ano, ale v současném Česku bohužel ne…