Čtvrteční odveta by mohla dokonale sloužit jako instruktážní video na téma „Kterak si sám zpackat zápas“ alias „Jak zahodit roli favorita“. Už se mi ani nechce rozebírat jednotlivé klíčové okamžiky zápasu.

Zahazování šancí v úvodu zápasu, lajdáckost při bránění před vyrovnávací trefou, narůstající chaos ve hře po změně stran… Rozhodující situaci zápasu ani není třeba komentovat, to snad ani nelze vymyslet.

Společný jmenovatel těchto „zářezů“? Podle mého logický důsledek špatného výběru hráčů. K čemu je mi platné, že mám v týmu fyzicky nadupané koně, kteří by se zřejmě neztratili na atletických šampionátech. Pak přijde krizová (rozuměj klíčová) situace a celé snažení jde takříkajíc do kopru.

Nemohu si pomoci, ale současná Sparta mi připomíná vzorový příklad největšího nešvaru výchovy hráčů v Česku. Skutečné talenty, kteří mají potřebnou herní inteligenci a invenci, ale nedají stovku za deset vteřin, bezelstně zahazovat. A vychovávat fotbalisty z atletů, kteří si, ve své hlavě, neumí poradit s relativně jednoduchou situací.

Dejte nám ho a my z něj uděláme fotbalistu, to je kouzelná věta z českého mládežnického prostředí. Ano, jen minimum hráčů ze současného kádru si Sparta vychovala. To ale nic nemění na tom, že si do týmu vybírá, většinou, hráče, kterým prostě potřebná herní inteligence chybí.

Pomůže ke změně čtvrteční ostuda?